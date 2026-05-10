Tras las comprobaciones oportunas tras detectar la patera se comprobó que no había personas en el agua

Durante la tarde de este domingo, se ha procedido al rescate de una patera con 50 personas en su interior, en Arrecife, en Lanzarote.

Procedimiento de rescate

Por su parte, el avión Sasemar 103 ha localizado a mencionada patera parada y semisumergida, con uno de los balones semidesinflado.

Imagen cedida.

Tras las comprobaciones oportunas han detectado que no había personas en el agua. Por tanto, se procedió a la movilización de la salvamar Al Nair que rescató a las 55 personas que iban a bordo.

Finalmente, todas las personas desembarcaron en Arrecife.