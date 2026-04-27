UD Yugo Socuéllamos vs Las Palmas Atlético | J34 Segunda Federación 25-26

UD Yugo Socuéllamos vs Las Palmas Atlético. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este domingo 3 de mayo. Partido correspondiente a la J34 de la Segunda Federación. Se puede seguir en directo en rtvc.es

UD Yugo Socuéllamos y Las Palmas Atlético se enfrentan este domingo 3 de abril, a partir de las 11:00 (hora canaria) en el Estadio Paquito Giménez. Partido correspondiente a la jornada 34 de la Segunda Federación.

UD Yugo Socuéllamos vs Las Palmas Atlético | J34 Segunda Federación Grupo V

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto amarillo llega al duelo tras ganar por 2-1 en casa al Orihuela. El filial canario se encuentra a mitad de la tabla de clasificación del grupo V de la Segunda Federación.

Por su parte, el UD Yugo Socuéllamos se encuentra en puestos de playoffs de descenso. Y es que con 30 puntos está situado en la decimoséptima posición de la clasificación.

Posiciones en la clasificación de UD Yugo Socuéllamos y Las Palmas Atlético

En la clasificación, Las Palmas Atlético se encuentra en 10ª posición con 41 puntos. En cambio, el Yugo Socuéllamos ocupa la decimoséptima posición. El conjunto manchego se encuentra con 30 puntos.

Últimos enfrentamientos H2H entre UD Yugo Socuéllamos y Las Palmas Atlético

Las Palmas Atlético y el Orihuela CF s ehan enfrentado solamente tres veces, Las Palmas Atlético ganó uno y los otros dos los ganó el Yugo Socuéllamos. El equipo canario en sus últimos cinco partidos ha ganado uno, empatado otro y perdido los otro tres. Por su parte, el equipo castellanomanchego llega al encuentro tras haber ganado uno de sus últimos cinco partido, habiendo perdido tres y empatado el otro.

Te puede interesar: