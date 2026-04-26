El CV Guaguas conquista el Miquel Ángel Nadal

El buen hacer colectivo del CV Guaguas terminó marcando diferencias en un primer set

El Club Voleibol Guaguas Las Palmas logró su particular revancha frente al que había sido su verdugo en la Copa del Rey, el CV Manacor, al imponerse por 1-3 en el primer asalto de las semifinales del playoff por el título. El conjunto grancanario afrontaba una de las citas más exigentes de la temporada y, de momento, los de Sergio Miguel Camarero ya han dado el primer golpe en la eliminatoria.

Imagen cedida.

El equipo dirigido por Alexis González esperaba verse exigido y no tardó mucho en verse reflejado en la pista del Miquel Ángel Nadal. Pues el buen hacer colectivo del CV Guaguas terminó marcando diferencias en un primer set muy igualado que cayó del lado visitante por un ajustado 23-25. En ese tramo, destacó la figura de Nico Bruno, clave para inclinar la balanza.

Tercer parcial

En el segundo set, el cuadro grancanario dio un paso al frente y mostró su mejor versión. Más sólido en todas las facetas del juego, no dio opción a su rival y se llevó la manga con claridad por 19-25, encarrilando el encuentro con autoridad. Destacaron en este set Osmany Juantorena e Io De Amo con una actuación brillante.

La reacción local llegó en el tercer parcial. El CV Manacor elevó su nivel junto a su público en las gradas y consiguió imponerse por 25-19, aprovechando un momento de duda en el conjunto amarillo para recortar distancias y mantener viva la esperanza en la eliminatoria. Uno a dos en el global del encuentro.

Sin embargo, el CV Guaguas no se iba a relajar. Los de Camarero no dejaron lugar a la sorpresa en el cuarto set. Con un juego directo y eficaz, volvió a imponer su ritmo para cerrar el partido con un 21-25 que le permite viajar a Gran Canaria con ventaja en la serie y a un paso de sellar el pase a la gran final del playoff por el título de la Superliga Masculina.

Gran Canaria Arena

Al término del encuentro, el líbero del CV Guaguas, Unai Larrañaga, se mostró satisfecho: “Salimos muy contentos de esta gran victoria. Hemos sabido sufrir, ha sido un partido muy duro, como ya preveíamos porque ellos se hacen grandes. Pero bueno, nos vamos con la cabeza alta y ahora a cerrar la eliminatoria en nuestra casa, en el Gran Canaria Arena. La verdad que muy felices”.