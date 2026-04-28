Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos ha interceptado un petrolero en el marco del bloqueo impuesto contra los puertos de Irán

El destructor lanzamisiles ‘USS Rafael Peralta’ en una imagen de archivo. CENTCOM / Europa Press

El Mando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (CENTCOM) ha informado que ha interceptado un petrolero iraní, en el marco del bloqueo impuesto contra los puertos de la República Islámica en el estratégico estrecho de Ormuz, una actuación que ha sido calificada por Teherán como una «violación del alto el fuego» alcanzado entre ambos países.

Así lo ha anunciado la autoridad castrense en un mensaje publicado en sus redes sociales, en el cual ha anotado que su destructor lanzamisiles ‘USS Rafael Peralta’ ha hecho cumplir el referido cierre perimetral impuesto por Washington en Ormuz al actuar contra el buque iraní ‘Stream’ «tras el intento de este de navegar hacia un puerto iraní el domingo».

De este modo, el Ejército norteamericano ha interceptado su tercer buque en apenas una semana, una serie de actuaciones que suma a los 38 buques a los cuales ha dado orden de dar media vuelta o regresar a puerto «como parte del bloqueo (estadounidense) contra los puertos iraníes», según destacó el propio CENTCOM el domingo.

Irán denuncia la «piratería» de Estados Unidos

El Ministerio de Exteriores de Irán ha denunciado la «legalización sin tapujos de la piratería» por la interceptación de buques iraníes por parte de Estados Unidos, país al que ha exigido rendición de cuentas por el bloqueo naval impuesto por sus Fuerzas Armadas mientras las negociaciones entre Washington y Teherán siguen sin llegar a puerto.

En este contexto, Baqaei ha aseverado que «Estados Unidos debe rendir cuentas por este comportamiento descaradamente ilegal, que atenta contra el núcleo del Derecho Internacional y el libre comercio internacional, y amenaza los principios básicos de la seguridad marítima».

Por otra parte, casi un centenar de países, incluida España y también Estados Unidos, a los que se han sumado la Unión Europea, la Liga de Estados Árabes y el Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo, han reclamado este lunes la reapertura «sin trabas» ni «tasas de tránsito» del estrecho de Ormuz, atribuyendo «repercusiones globales» a «acciones iraníes» y sin aludir al bloqueo impuesto por Washington a buques provenientes de puertos de Irán.