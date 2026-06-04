La investigación de una estafa de 650 millones de dólares a sus inversores estaba siendo liderada por el FBI de los Estados Unidos

La Guardia Civil, a través de controles para conseguir interceptar a personas huidas de la justicia con órdenes internacionales de detención en vigor, ha localizado en Tenerife a uno de los principales implicados en la famosa estafa piramidal de ‘OmegaPro’. En concreto, se encontraba alojado en un hotel de la isla.

Personas huidas de la justicia

La investigación de una estafa de 650 millones de dólares a sus inversores estaba siendo liderada por el FBI de los Estados Unidos. Todo ello, según ha recordado la Benemérita en una nota de prensa.

Imagen cedida.

El acusado, quien había ejercido de director de la entidad internacional, se dedicaba a atraer a sus clientes con la realización de una importante campaña publicitaria. Por tanto, llegaron a participar reconocidos futbolistas a nivel mundial. En ella, se prometían muy altas rentabilidades con falsos paquetes de inversión, llegando a convertirse en la mayor estafa piramidal de la historia.

Tras las comprobaciones oportunas, agentes de la Guardia Civil del Puesto Principal de Guía de Isora establecieron un dispositivo que finalizó con la detención y puesta a disposición de la autoridad judicial competente, quien decretó su ingreso en prisión provisional hasta su pase ante el órgano judicial reclamante.