El pescado y el marisco iban en un coche sin la documentación de su origen y sin las medidas de conservación adecuadas, por lo que se intervino y destruyó la mercancía por su riesgo para la salud pública

La Guardia Civil interviene en La Gomera más de 28 kg de pescado y marisco transportados en un vehículo de forma irregular.

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de La Gomera, en el ejercicio de sus funciones de control y vigilancia de pesca marítima y protección de los recursos marinos, han intervenido más de 28 kg de pescado y marisco transportados en un vehículo a motor de forma irregular.

La actuación tuvo lugar tras diversas labores de investigación y vigilancia desarrolladas en colaboración con profesionales del sector pesquero y otras entidades vinculadas al sector primario, que alertaban sobre posibles irregularidades en la comercialización de productos pesqueros.

Como resultado del dispositivo establecido, los agentes interceptaron un vehículo de carga destinado al transporte de productos del mar. Durante la inspección comprobaron que la mercancía, compuesta por camarones, morenas, brecas y cabrillas, carecía de la documentación reglamentaria que acreditara su origen legal. Así mismo, se detectaron deficiencias en las condiciones de conservación de los productos, al no garantizarse adecuadamente la cadena de frío.

La Guardia Civil interviene en La Gomera más de 28 kg de pescado y marisco transportados en un vehículo de forma irregular.

Riesgo para la salud pública

Ante la imposibilidad de acreditar el origen legal de las capturas y el riesgo que suponía su comercialización para la salud pública, la totalidad de la mercancía se intervino y destruyó, evitando así su entrada en la cadena de consumo.

Por estos hechos, los agentes han confeccionado las correspondientes denuncias por infracciones administrativas en base a la normativa vigente.

Delitos

Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado: infracciones calificadas como graves, cuyas sanciones económicas oscilan entre los 601 € y los 60.000 €.

Real Decreto 418/2015, /1995, de 29 de mayo, por el que se regula la primera venta de los productos pesqueros: infracciones calificadas como graves, cuyas sanciones económicas oscilan entre los 601 € y los 60.000 €.

La Guardia Civil recuerda que la compra y venta de productos pesqueros fuera de los cauces legalmente establecidos supone un riesgo para la salud pública y dificulta la protección de los recursos marinos. Por ello, recomienda adquirir estos productos únicamente en establecimientos autorizados que garanticen su trazabilidad y seguridad alimentaria.