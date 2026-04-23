El canterano grancanario y el capitán cartagenero mantienen una temporada más su vinculación con el club amarillo

El Club Voleibol Guaguas anunció este jueves las renovaciones del capitán amarillo, Jorge Almansa, y del joven central español Elio Montesdeoca para la temporada 2026/2027, tercer movimiento para el próximo proyecto tras sellar la continuidad de Unai Larrañaga.

El Guaguas cierra las renovaciones de Jorge Almansa y Elio Montesdeoca. Imagen del CV Guaguas

Jorge Almansa, que cumplirá su séptima temporada en el club, se ha mostrado «muy contento» por continuar en una entidad a la que llegó en 2020 y donde, según ha reconocido, «he vivido más de lo que habría imaginado».

Contentos con la renovación

«He estado en los mejores y también en los peores momentos del club, pero siempre aportando mi granito de arena en todas sus fases y facetas. Me siento muy importante porque, de una manera u otra, siempre he estado, estoy y estaré para lo que toque», resaltó el cartagenero.

Almansa subrayó que seguirá trabajando para aportar sus ganas y «estar presente en un club que me lo ha dado todo» para ayudarle a crecer con una estructura «sólida y fuerte».

Por su parte, Elio Montesdeoca puso en valor que su renovación con el Club Voleibol Guaguas significa mucho para él por poder «estar en el club de mi vida» y tener la posibilidad de compartir otro año más con «los mejores jugadores».