El Guaguas cierra las renovaciones de Jorge Almansa y Elio Montesdeoca

El canterano grancanario y el capitán cartagenero mantienen una temporada más su vinculación con el club amarillo
El Club Voleibol Guaguas anunció este jueves las renovaciones del capitán amarillo, Jorge Almansa, y del joven central español Elio Montesdeoca para la temporada 2026/2027, tercer movimiento para el próximo proyecto tras sellar la continuidad de Unai Larrañaga.
Jorge Almansa, que cumplirá su séptima temporada en el club, se ha mostrado «muy contento» por continuar en una entidad a la que llegó en 2020 y donde, según ha reconocido, «he vivido más de lo que habría imaginado».
Contentos con la renovación
«He estado en los mejores y también en los peores momentos del club, pero siempre aportando mi granito de arena en todas sus fases y facetas. Me siento muy importante porque, de una manera u otra, siempre he estado, estoy y estaré para lo que toque», resaltó el cartagenero.
Almansa subrayó que seguirá trabajando para aportar sus ganas y «estar presente en un club que me lo ha dado todo» para ayudarle a crecer con una estructura «sólida y fuerte».
Por su parte, Elio Montesdeoca puso en valor que su renovación con el Club Voleibol Guaguas significa mucho para él por poder «estar en el club de mi vida» y tener la posibilidad de compartir otro año más con «los mejores jugadores».