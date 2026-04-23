En el programa de Televisión Canaria, ‘Buenos días, Canarias’, el ministro canario destacó el éxito que está suponiendo la regularización de migrantes impulsada por el Gobierno de España

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en declaraciones para el programa ‘Buenos días, Canarias’, de Televisión Canaria

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, se encuentra en la isla de La Palma para celebrar el Consejo Territorial en el que se abordará la represión que vivió el archipiélago durante el franquismo. Durante su participación en el programa de Televisión Canaria Buenos días, Canarias, el ministro también analizó otros asuntos de actualidad, como el reparto de menores migrantes y las ayudas tras el paso de la borrasca ‘Therese’ por Canarias, con una cuantía alrededor de los 200 millones de euros y que aseguró que ya se está trabajando para agilizarlas.

En relación con el Consejo Territorial sobre memoria democrática, donde estarán presentes todas las comunidades autónomas, Torres subrayó que el Gobierno trabaja “de la mano frente a quienes son negacionistas de la memoria democrática y van en contra de defender a las personas que incluso dieron la vida por recuperar las libertades”. El ministro añadió que el Ejecutivo realizará su aportación para continuar con las exhumaciones y avanzar en el reconocimiento de las víctimas.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en una imagen de archivo Jesús Hellín / Europa Press

Recuperación de La Palma

Torres también se refirió a las ayudas destinadas a la recuperación de La Palma tras la erupción volcánica. Según explicó, “las infraestructuras que directamente han sido afectadas por el volcán tienen cabida en el convenio que hemos firmado y de hecho hemos ido suplementando las cantidades económicas, incluso adelantándolas poniendo la parte que nos corresponde”. El ministro señaló que el Gobierno de España ha destinado más de 1.000 millones de euros y que la voluntad es que, durante el ejercicio actual, las ayudas lleguen a los afectados, a los ayuntamientos y a las familias, acortando los plazos respecto a procedimientos anteriores.

Regularización de migrantes

Sobre el proceso de regularización de migrantes, Torres aseguró que “decenas de miles de personas ya han regularizado su situación” y defendió que la medida sigue las recomendaciones del Consejo de Estado. “No hacemos nada que no se hiciera con otros gobiernos. Damos respuesta justa a una realidad de nuestro país. No hay efecto llamada, ¿qué efecto llamada si esto es para los que estaban en España antes de acabar el año 25 y llevaban meses en nuestro país?”, afirmó.

En materia migratoria, el ministro también abordó el acogimiento y la distribución de menores. “Lo único que quieren es tener un futuro. Cómo se les puede tratar como les trata actualmente Vox; es lamentable, es racismo y xenofobia absoluta”, manifestó. Asimismo, valoró positivamente los mensajes a favor de la regularización procedentes de distintas instituciones, entre ellas los obispos de Canarias.

Torres también tuvo palabras para la próxima visita del papa León XIV a Canarias, un deseo del anterior papa Francisco que no pudo realizar. Para el ministro es una gran noticia que el Papa visite las islas y que «ponga al archipiélago en el mapa».