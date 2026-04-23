Por el momento no se vislumbra una nueva ronda de negociaciones entre Estados Unidos e Irán, cuando la tensión en el estrecho aumenta con capturas y desvíos de buques

Buques en el estrecho de Ormuz. Imagen Reuters

La tensión aumenta en el estrecho de Ormuz con la captura de dos barcos por parte de Irán tras la extensión del alto el fuego, y sin que por el momento se vislumbre una nueva ronda de negociaciones en Pakistán entre Estados Unidos e Irán.

Mientras, en Washington, representantes de Israel y el Líbano se reúnen por segunda vez para explorar el fin del conflicto, aunque Israel mantiene ataques casi diarios en el sur del país vecino.

El Ejército de Estados Unidos ha cifrado en 31 los buques a los que ha dado orden de dar media vuelta o regresar a puerto «como parte del bloqueo estadounidense contra Irán» en el estrecho de Ormuz, afirmando que la mayoría eran petroleros y que también la mayor parte «han acatado» las directrices de los militares norteamericanos.

Así lo ha anunciado el Mando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (CENTCOM), que ha afirmado que «las fuerzas estadounidenses han ordenado a 31 buques que den la vuelta o regresen a puerto como parte del bloqueo estadounidense contra Irán» al difundir en redes una infografía acerca del propio bloqueo.

En ella, el órgano castrense ha alegado que «la mayoría de los buques han acatado las órdenes estadounidenses» y que, igualmente, «la mayoría de los buques obligados a dar la vuelta han sido petroleros».

Despliegue del Ejército norteamericano

Asimismo, ha precisado, con respecto al despliegue del Ejército norteamericano, que la misión cuenta con «más de 10.000 soldados», «más de 100» aeronaves de combate, de vigilancia y helicópteros y «más de 17 buques de guerra», entre los que habría portaaviones, buques de asalto y de transporte anfibios, de desembarco y de combate litoral, y también destructores de misiles guiados.

Por otra parte, el referido mando ha querido negar «informaciones inexactas», atribuidas a «algunos medios de comunicación», relacionadas con que varios buques mercantes habrían eludido el cierre perimetral impuesto por Washington en el estrecho, citando como ejemplos a las embarcaciones Hero II y Hedy, de bandera iraní.

«El Hero II y el Hedy no han atravesado el bloqueo como parte de una flotilla que transportó millones de barriles de petróleo al mercado», ha defendido el CENTCOM agregando que «los petroleros con bandera iraní se encuentran fondeados en Chah Bahar, Irán, tras interceptarlos las fuerzas estadounidenses a principios de esta semana».

Por su parte, el buque petrolero Dorena, según ha agregado la autoridad castrense, «ha estado bajo la escolta de un destructor de la Armada de Estados Unidos en el océano Índico, tras haber intentado anteriormente violar el bloqueo».

«El Ejército estadounidense tiene alcance global. Las fuerzas estadounidenses están operando y haciendo cumplir el bloqueo en todo Oriente Próximo y más allá», ha espetado.