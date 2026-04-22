El líder de Vox insta al obispo de Canarias a «salir de palacio» y «ver los efectos» que según él hay por la migración y al resto del obispado español lo acusa de «hacer negocio con la inmigración ilegal»

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha acusado a los obispos españoles de «hacer negocio con la inmigración ilegal» tras pedir el obispo de Canarias, José Mazuelos, empatía con las personas migrantes.

«Algunos que hacen negocio con la inmigración ilegal deberían salir del palacio y bajar a ver las consecuencias que tiene para los españoles. Para la sanidad, la seguridad, los salarios y los impuestos», ha subrayado Abascal, este miércoles, en un mensaje en su cuenta de la red social ‘X‘.

Abascal acompaña su comentario del enlace a una noticia con las declaraciones del obispo Mazuelos, que este miércoles ha indicado que a mucha gente habría que meterla en una patera para que se pongan en el lugar de las personas migrantes. Si bien, el prelado no ha señalado a ninguna persona en concreto.

«Mucha gente habría que meterlos en un cayuco, estar cinco días en el Atlántico en un cayuco, mañana y tarde, sin comer y cómo llegan. Pues para que vean un poco, cuando llegan, qué hacemos. Pues habrá que acogerlos y habrá que cuidarlos, lógicamente», ha subrayado en un encuentro con medios de comunicación en la sede de la Conferencia Episcopal Española (CEE).

El obispo ha añadido que «si se quiere ser cristiano, y ya no solamente cristiano, si se quiere ser humano«, hay que «atender y cuidar» a las personas migrantes.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados. – César Vallejo Rodríguez – Europa Press

Políticas contra ayuda a migrantes

Este cruce de declaraciones se produce pocos días después del choque de posturas de la Iglesia con PP y Vox por el real decreto del Gobierno para la regularización extraordinaria de migrantes. También tras conocerse el acuerdo de gobierno en Extremadura, que habla de la «supresión total de subvenciones a ONG que favorezcan la inmigración ilegal».

Desde Vox, José María Figaredo y Carlos Hernández Quero, aseguraron en una entrevista en ‘El País’ que las ONG que acogen inmigrantes irregulares no podrán recibir subvenciones autonómicas, «tampoco las de la Iglesia».

Asimismo, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, aseguró este martes, ante la pregunta ‘ayudas para Cáritas ¿sí o no?’, que hay que «ayudar primero a los de casa».

Por su parte, el secretario general del PP, Miguel Tellado, señaló el pasado lunes que el texto del acuerdo en Extremadura dice que se eliminarán «las ayudas a ONGs que promuevan la inmigración ilegal», subrayando que eso es «un delito». Aclaró que organizaciones como Cáritas, «que se dedican a ayudar a personas de todo tipo y toda condición», pueden «estar completamente tranquilos con este acuerdo» de PP y Vox «porque no les va a afectar».