Arguineguín, escenario de memoria y esperanza en la visita de León XIV

El papa León XIV ha trazado un mapa cargado de significado por Canarias y España

La agenda del papa en España no solo traza un itinerario geográfico, sino también un mapa cargado de significado. El Congreso de los Diputados, la Sagrada Familia, la prisión de Brians 1 o el muelle de Arguineguín son algunos de los escenarios elegidos.

EFE/ANGELO CARCONI

Cada parada es una escena y juntas componen un relato cuidadosamente construido que habla de justicia, esperanza y del lugar que la Iglesia quiere ocupar hoy.

Historias de supervivencia

La historia de Canarias y de la migración vivirá un momento sin precedentes el próximo 11 de junio, cuando un papa visite por primera vez el archipiélago.

La agenda arrancará en Arguineguín, una localidad del sur de Gran Canaria que, pese a contar con apenas 2.700 habitantes, se ha convertido en uno de los principales símbolos de la ruta migratoria atlántica.

Durante los últimos años, este enclave fue escenario de historias de rescate y supervivencia, pero también de tragedias que han conmocionado a toda España.

Entre ellas, la muerte de Eléne Habiba, una niña maliense de dos años que falleció en marzo de 2021 justo después de llegar al muelle. También permanecen en la memoria las imágenes de 2020, cuando más de 2.500 personas llegaron a hacinarse en este enclave, durmiendo al raso sobre mantas extendidas en el asfalto.

EFE/Quique Curbelo

De muelle de la vergüenza a puerto de la esperanza

Aquellos episodios le valieron el calificativo de “muelle de la vergüenza”. Sin embargo, la Iglesia reivindica ahora otra lectura: la de un “puerto de la esperanza”, donde cada día actúan quienes el obispo de Canarias denomina los “Ángeles del Océano”: efectivos de Salvamento Marítimo, Cruz Roja y los distintos cuerpos de emergencia que participan en las labores de rescate y acogida.

En este escenario, el papa rezará junto a un millar de migrantes por quienes perdieron la vida en la travesía y realizará una ofrenda floral al mar en su memoria. Con este gesto, retoma el mensaje que quiso subrayar su antecesor, el papa Francisco, situando en el centro de la visita la dignidad de la acogida y el drama humano que encierra cada viaje hacia Europa.

El segundo gran símbolo de este recorrido tendrá lugar al día siguiente en Tenerife, en el centro de primera acogida de Las Raíces. Este antiguo cuartel llegó a albergar a más de 2.500 personas durante los momentos más críticos de la crisis migratoria.

Hoy en día, con una presión migratoria menor, acoge a unos 500 residentes y centra su labor en una atención más personalizada y orientada a la integración.