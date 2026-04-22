El cayuco fue detectado por el radar del SIVE a 13 kilómetros de Arguineguín, en Gran Canaria

Salvamar de Salvamento Marítimo. Imagen de archivo.

Salvamento Marítimo ha rescatado a doce personas de origen subsahariano, todos varones y entre ellos dos menores, y los condujeron a Gran Canaria. Así lo ha informado este miércoles fuentes de la sociedad estatal y del 112.

Todos ellos iban en un cayuco detectado por el radar del SIVE cuando se encontraba a unos 13 kilómetros al suroeste del muelle de Arguineguín, donde fueron desembarcados a las 22.30 horas.

La embarcación fue detectada sobre las 21.00 horas, ha precisado este miércoles una portavoz de Salvamento Marítimo, organismo que activó a la Guardamar Urania para que fuera a auxiliar a sus ocupantes.

A su llegada a Gran Canaria recibieron asistencia sanitaria y humanitaria, si bien todos presentaban buen estado de salud, aseguran las fuentes.