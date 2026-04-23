Durante la intervención, cinco personas resultaron detenidas y pasaron a disposición judicial por tráfico de drogas

La Guardia Civil intervino alrededor de tres toneladas de hachís a los cinco detenidos con fardos de droga en una zódiac en alta mar, cerca de Gran Canaria, según informaron este jueves a EFE fuentes del gabinete de prensa de la Comandancia de Las Palmas.

Intervienen tres toneladas de hachís en una zodiac cerca de Gran Canaria/ Imagen de archivo

Una patrullera de la Guardia Civil interceptó en la mañana de este miércoles la zódiac y trasladó a sus cinco ocupantes al puerto de Las Palmas de Gran Canaria.

Los detenidos se encuentran pendientes de pasar a disposición judicial como supuestos autores de un delito de tráfico de drogas.

La Guardia Civil ha declinado ofrecer más datos sobre esta operación de la que informará en los próximos días, según señalaron las mismas fuentes.