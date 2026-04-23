Un vino de Lanzarote logra el Gran Oro en un certamen de vinos que refuerza el prestigio del sector vitivinícola de Canarias

Catorce vinos de Canarias, premiados en el Concurso Internacional Bacchus 2026. Europa Press

Un total de catorce vinos de Canarias se reconocen en la 24ª edición del Concurso Internacional Bacchus 2026, organizado por la Unión Española de Catadores y celebrado en Madrid.

Entre ellos, el Timanfaya Malvasía Dulce Natural 2018, de Bodegas Timanfaya, adscrito a la DOP Lanzarote, ha obtenido el Gran Oro, el máximo galardón del certamen.

Además, varios vinos del archipiélago se distinguen con medallas de Oro, con especial protagonismo de elaboraciones procedentes de El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife y Lanzarote.

Alto nivel del sector

Estas distinciones reconocen tanto la calidad de los caldos como la diversidad de denominaciones de origen presentes en las islas, consolidando su presencia en competiciones internacionales.

El consejero de Agricultura del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, destacó que estos premios reflejan el alto nivel del sector y el esfuerzo conjunto de viticultores y bodegueros.

Asimismo, subrayó que estos reconocimientos contribuyen a posicionar los vinos canarios en un mercado global cada vez más competitivo.