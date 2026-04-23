La jornada de este miércoles deja también un hombre de 88 años hospitalizado tras sufrir un atropello en el municipio palmero de Tazacorte

Tarde complicada este miércoles en Canarias en cuanto a siniestros de tráfico se refiere. El incidente más preocupante ocurrió en Tenerife, donde un menor de ocho años sufrió heridas de gravedad después de que el vehículo en el que viajaba impactara violentamente contra una estructura de hormigón.

Imagen de archivo | 112 Canarias

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 recibió la alerta a las 18:32 horas. El coche colisionó contra un muro en la calle El Tablero, situada en el municipio de Adeje. Debido a la fuerza del golpe, el pequeño presentó un traumatismo de carácter grave que requirió una intervención inmediata de los equipos de rescate.

El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) acudió rápidamente al lugar del impacto para estabilizar al niño. Tras una primera valoración técnica en la zona, los sanitarios trasladaron al menor al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. Asimismo, los sanitarios también atendieron a una mujer y a otro menor, que resultaron heridos leves.

Un segundo siniestro en La Palma

Apenas una hora y media antes de este suceso, la isla de La Palma registró otro incidente vial. En esta ocasión, un hombre de 88 años sufrió un atropello en la Avenida Felipe Lorenzo, ubicada en el municipio de Tazacorte. El reloj marcaba las 17:01 horas cuando el automóvil alcanzó al peatón en plena vía pública.

El anciano presentaba diversos traumatismos de carácter moderado tras el impacto. Al igual que en el caso de Tenerife, los efectivos del SUC desplegaron una ambulancia de soporte vital básico para atender al herido. Una vez que los profesionales lograron asegurar su estado, evacuaron al afectado al Hospital General de La Palma.

En ambos escenarios, las autoridades activaron los protocolos de seguridad habituales. Agentes de la Policía Local y la Guardia Civil intervinieron para asegurar las zonas de los accidentes, regular el tráfico y realizar los atestados correspondientes que aclaren las causas de estos sucesos.