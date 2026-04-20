El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, advierte del impacto del acuerdo europeo en las islas y pide tener en cuenta la Ruta Atlántica

Clavijo alerta de que el Pacto de Migración no se convierta en un riesgo para los derechos humanos. Europa Press

Clavijo alerta de que el Pacto de Migración no se convierta en un riesgo para los derechos humanosEl presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha advertido este lunes de que la aplicación del Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea no puede convertirse en un “agujero negro” de los derechos humanos.

Durante una jornada celebrada en Las Palmas de Gran Canaria, el dirigente alertó de que este acuerdo puede suponer un punto de inflexión en el proyecto europeo si no se garantiza el respeto a los principios fundamentales.

Clavijo subrayó que el pacto podría incrementar la presión migratoria sobre Canarias, especialmente por medidas como el Reglamento de Triaje, que permitiría que los migrantes permanezcan en las islas hasta seis meses, frente al plazo actual cercano a un mes.

Elevada presión migratoria

A su juicio, esta situación dificultaría aún más la gestión en un territorio ultraperiférico que ya soporta una elevada presión migratoria.

El presidente también criticó que ni la Unión Europea ni el Gobierno de España hayan contado con Canarias en la elaboración del acuerdo, pese a ser una de las principales fronteras exteriores.

En el mismo foro, el director de Casa África, José Segura, advirtió de dudas sobre el respeto a los derechos humanos, mientras que el Ejecutivo autonómico defendió reforzar la cooperación con países africanos para abordar las causas de la migración y reducir los riesgos en la Ruta Atlántica.