Schamann se moviliza para exigir más seguridad tras el asesinato de un comerciante

Vecinos del barrio capitalino reclaman más presencia policial a pie y medidas urgentes mientras continúa la recogida de firmas.

Piden más seguridad en el barrio de Schamann. Imagen RTVC

El barrio de Schamann, en Las Palmas de Gran Canaria, mantiene activa su movilización para reclamar un refuerzo de la seguridad tras el reciente asesinato de un comerciante en la zona. Los vecinos han intensificado la recogida de firmas y han dado un paso más al reunirse el pasado viernes con el Ayuntamiento para exigir medidas “reales y efectivas”.

En una entrevista en De La Noche Al Día de La Radio Canaria, con Estíbaliz Pérez, se abordaron los compromisos adquiridos por el Consistorio en ese encuentro. Entre ellos, destaca la elaboración de un informe que servirá de base para solicitar la instalación de cámaras de videovigilancia en el barrio.

Además, se ha encargado a una unidad específica de la Policía Local la recopilación de datos con carácter retroactivo, que serán incorporados a los informes de criminalidad.

Más presencia policial en la calle

Crístel Reyes, hija del comerciante asesinado, trasladó el sentir de muchos vecinos y comerciantes, que reclaman una mayor presencia policial a pie. Según explicó, la percepción actual es insuficiente.

“Mi experiencia y la de los vecinos es que se apostan en un punto y generalmente no se bajan del coche. No se les ve caminando por los comercios, que es lo que pide la gente”, señaló. A su juicio, la presencia activa en las calles contribuiría a disuadir conductas delictivas.

Falta de medios y coordinación

Desde la Unión Sindical de Policías y Bomberos de Las Palmas, su representante Víctor García reconoció que esta situación no es exclusiva de Schamann, sino que se repite en otros barrios de la ciudad.

García apuntó que la falta de efectivos y recursos limita la capacidad de actuación del cuerpo, aunque subrayó la voluntad de los agentes de reforzar la vigilancia a pie. También puso el foco en la necesidad de mejorar la coordinación entre cuerpos de seguridad.

“No existe la coordinación que nosotros desearíamos. La Junta Local de Seguridad solo se convoca cuando hay eventos”, criticó.

La movilización continúa

Mientras se concretan las medidas anunciadas, los vecinos no bajan la guardia. La recogida de firmas presencial ha finalizado este lunes, pero la intención es extender la iniciativa a otros puntos de la isla para sumar apoyos y visibilizar la demanda de mayor seguridad.

El barrio de Schamann insiste así en mantener la presión institucional con un objetivo claro: recuperar la tranquilidad en sus calles.