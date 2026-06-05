Los integrantes del grupo compartirán escenario con artistas como Chago Melián y Los Sabandeños

Una reunión de cinco amigos tras la pandemia de COVID-19 se ha convertido en una de las historias más especiales de la música canaria reciente. El grupo Guan Magec, caracterizado por sus letras cargadas de espiritualidad y reflexión, será uno de los artistas que participará en la misa que el papa León XIV celebrará en Tenerife.

La noticia llegó de forma inesperada. “Nuestro cantante principal nos mandó un audio diciendo que tenía una muy buena noticia”, recuerda Hugo Bravo, batería de la formación.

Desde entonces, los integrantes del grupo llevan semanas preparando una actuación que afrontan con enorme ilusión. “Estamos deseando que llegue el día y poder vivir todo lo que rodea a este evento”, señala.

Dos canciones llenas de reflexión

El repertorio incluirá dos canciones. La primera, Alma Mater, aborda la realidad de la migración a través de la historia de una joven obligada a abandonar su tierra. La segunda combina ritmos tradicionales canarios con un mensaje centrado en la paz y la búsqueda de sentido.

Guan Magec: de los bares al escenario de la misa papal en Tenerife. Informativos RTVC

Guan Magec compartirá escenario con reconocidos artistas como Chago Melián y Los Sabandeños. “Es un honor y un lujo poder compartir escenario con ellos”, afirma Bravo.

Para estos cinco amigos, la cita supondrá formar parte de un acontecimiento histórico que quedará grabado en la memoria de Canarias.