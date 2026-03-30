Empresarios y vecinos de Schamann han salido a la calle para reclamar más seguridad en la zona tras un atraco mortal a uno de sus hosteleros

Informa: Redacción Informativos RTVC

Vecinos y comerciantes del barrio de Schamann de Las Palmas de Gran Canaria se han concentrado este lunes ante la sede del Gobierno de Canarias en esta capital para exigir más seguridad tras la muerte del dueño de una zumería de la zona al ser apuñalado cuando lo cerraba la noche del pasado 15 de marzo.

Un portavoz de este colectivo ha exigido al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, al Gobierno canario y al central más seguridad para el barrio tras advertir un aumento de la criminalidad, además de solicitar que se encuentre al o los culpables de la muerte de Vicente, el dueño del bar, según ha recalcado.

Piden más seguridad en el barrio de Schamann. Imagen RTVC

Plan urgente de seguridad

En un escrito dirigido a las tres administraciones, los vecinos y comerciantes reclaman un plan urgente de seguridad en el barrio, que se refuerce de «inmediato» la presencia policial, planes específicos contra robos con violencia y armas blancas, mejoras en la iluminación limpieza y vigilancia urbana, así como la instalación de cámaras de seguridad.

Además, solicitan un plan integral de revitalización de la zona comercial abierta de Schamann, que ha sido anunciado pero no se ha puesto en marcha.

Los comerciantes han asegurado en el comunicado que la inseguridad en el barrio está afectando «gravemente» a la actividad comercial y a la convivencia.

«Schamann no puede seguir viviendo con miedo. Necesitamos medidas reales, no promesas», han recalcado los vecinos.

La protesta ante la sede del Gobierno de Canarias ha coincido con el acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo central y el canario para destinar a las islas 15 millones de euros a aplicar medidas que combatan la crisis económica provocada por la guerra contra Irán, así como con la reunión semanal del Consejo de Gobierno.