La criminalidad sube en Canarias el triple que en resto de España

El último balance de criminalidad hecho público por el Ministerio del Interior refleja un repunte de los delitos en Canarias en un 3,3 %, con especial mención a los asesinatos y homicidios

La criminalidad en Canarias ha experimentado un repunte notable entre enero y septiembre, aumentando un 3,3 %, más del triple que la media nacional (1 %). Destaca especialmente el fuerte incremento de los asesinatos y homicidios, que pasaron de 10 a 25 casos, un salto del 150 %. Sin embargo, las violaciones registraron una caída significativa del 18,5 %, marcando una tendencia positiva en este tipo de delitos.

Así se desprende del balance de criminalidad hecho público este lunes por el Ministerio del Interior, que cifra en 83.358 el número de infracciones penales registradas en las islas en los nueve primeros meses de este año, frente a las 80.707 del año anterior.

Solo en La Gomera y La Palma empieza el último trimestre del año con menos infracciones penales que en 2024, en concreto con disminuciones del 13,8 % y 6,7 %. En cambio, la criminalidad repuntó en todas las demás islas: un 12,7 % en Fuerteventura, un 8,4 % en El Hierro, un 4,3 % en Lanzarote y un 2,8 % tanto en Tenerife como en Gran Canaria.

Más de 70.000 delitos

La estadística refleja que, de enero a septiembre, se cometieron en Canarias 70.034 delitos convencionales, un 3,1 % más, y 13.324 ciberdelitos (estafas informáticas en su mayoría), un 4,3 % más.

El primer grupo de delitos incluye 25 asesinatos y homicidios dolosos consulados, un 150 % más; otros 41 en grado de tentativa, un 13,9 % más; y 1.136 delitos de lesiones y riñas, un 8,3 % más, así como cuatro secuestros, por ninguno el año anterior.

Los delitos contra la libertad sexual han retrocedido, en cambio, un 11,8 %, de 932 a 822, con 110 menos. Dentro de estos, las agresiones sexuales con penetración se han reducido un 18,5 %, de 189 a 154 (35 menos), y el resto de delitos sexuales han disminuido un 10,1 %, de 743 a 668 (75 menos).

Además, en esos nueve meses se cometieron 1.467 robos con violencia e intimidación, un 12,8 % más; 21.889 hurtos, un 3,5 % más; y 2.215 robos con fuerza, 3,0 % menos.

Entre estos últimos, han descendido especialmente los robos con fuerza en viviendas, de 1.401 a 1.265, un 9,7 % (136 menos).

También han caído las sustracciones de vehículos, que han bajado un 11,8 % con respecto a septiembre de 2024, para quedarse en 1.066.

Asimismo, se han denunciado 620 delitos de tráfico de drogas, un 9,5 % más.

Islas más pobladas

Según los datos del Ministerio, en las dos islas más pobladas, la delincuencia ha crecido un 2,8 %: Tenerife ha pasado de 36.089 a 37.104 infracciones penales en nueve meses y Gran Canaria lo ha hecho de 31.391 a 32.267.

En Fuerteventura la criminalidad ha pasado de 5.313 a 5.989 infracciones (+12,7 %); en El Hierro, de 238 a 258 (+8,4 %); y en Lanzarote, de 5.559 a 5.799 (+4,3 %). Por el contrario, en La Gomera ha bajado de 487 a 420 infracciones (-13,8 %) y en La Palma ha descendido de 1.630 a 1.521 (-6,7%).

En cuanto las dos capitales, Las Palmas de Gran Canaria terminó el tercer trimestre con 14.962 infracciones penales acumuladas desde enero, un 1,7 % más; y Santa Cruz de Tenerife lo hizo con 8.050, un 5,4 % más.