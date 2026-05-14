Casademont Zaragoza vs Gran Canaria | Cuartos de la Final a 6 de la Liga U22

El Gran Canaria se juega su pase a las semifinales del torneo ante el Casademont Zaragoza este viernes en el Polideportivo El Plantío de Burgos a las 17:00 horas

Acción de juego del partido de play-in entre Valencia Basket y Gran Canaria. Imagen ACB / José Manuel Casares

El Gran Canaria jugará este viernes, 15 de mayo, por un puesto en la semifinal de la Liga U ante el Casademont Zaragoza -cuartos de final-, en el Polideportivo El Plantío, a las 17:00 horas, dentro de la Final a 6 de la Liga U22 que se diputará del 15 al 17 en Burgos.

Play-in ante Valencia Basket

El Gran Canaria logró una valiosa victoria ante Valencia Basket por 87-91 en el play-in de la Liga U, asegurando su clasificación para este torneo. Ante el Valencia, partido disputado en tierras peninsulares, el encuentro comenzó con dominio local, ya que Valencia Basket impuso una defensa intensa que dificultó el ataque de los insulares. Además, el acierto ofensivo de Talcis permitió a los valencianos cerrar el primer cuarto con una ventaja de ocho puntos (23-15).

Sin embargo, el Gran Canaria fue creciendo con el paso de los minutos. Un parcial favorable liderado por el acierto exterior, incluido un triple de Eetu Heinonen, redujo distancias. Aunque Valencia volvió a estirarse en el marcador mediado el segundo cuarto, los visitantes encontraron su ritmo ofensivo y lograron darle la vuelta al partido antes del descanso (43-46).

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Tras el paso por vestuarios, el Gran Canaria mantuvo su buena dinámica, destacando Brayan González, quien firmó un tercer cuarto brillante con varios triples que ampliaron la ventaja hasta los diez puntos. Aun así, Valencia Basket reaccionó y logró recortar la diferencia, manteniendo el partido abierto.

En los minutos finales, los locales empataron el encuentro, mostrando su carácter competitivo. Pese a la lesión de Tsafack, el Gran Canaria se mantuvo firme y gestionó mejor los instantes decisivos, asegurando un triunfo ajustado que le otorga el pase a la fase final del torneo.

Si el Gran Canaria supera este viernes al Zaragoza, su rival en semifinales de la Liga U será el Barça Atlètic el sábado, 14 de mayo, a las 15:00 horas, también en el Polideportivo El Plantío de Burgos.

Dónde ver el partido del Gran Canaria de la Liga U