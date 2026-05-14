Las investigaciones apuntan a posibles vínculos de algunos de estos 12 criminales con comunidades en Marbella, Alicante, Málaga o Tenerife

Estos son los 12 criminales más buscados por Reino Unido. Imagen Ministerio del Interior / Europa Press

El Ministerio del Interior, la National Crime Agency (NCA) y la organización independiente Crimestoppers han presentado este jueves en Alicante la denominada como Operación Captura para localizar a «los 12 criminales más buscados» por Reino Unido, para lo que España ha pedido «colaboración ciudadana».

La iniciativa se centra en la posible presencia de estos fugitivos en regiones con una «alta concentración de ciudadanos británicos», como la Costa del Sol, el Levante o Canarias, según un comunicado del Ministerio.

Así, las investigaciones apuntan a posibles vínculos con comunidades en Marbella, Alicante, Málaga o Tenerife, entre otros zonas o territorios españoles. Todos son varones y acumulan en su historial delitos de «especial gravedad».

Las campañas de la Operación Captura comenzaron hace 20 años, impulsadas por la NCA británica y la organización no gubernamental Crimestoppers. En este periodo, el «esfuerzo conjunto» entre cuerpos policiales, agencias de seguridad y ciudadanos ha permitido la captura de 98 fugitivos de los 111 denunciados públicamente.

Nombres, rasgos e historial

En este contexto, la lista de Most Wanted, distribuida por las autoridades británicas, cuenta con el perfil de esos 12 criminales «potencialmente refugiados en España». Entre los más buscados está Simon Dutton, de 49 años. Se le acusa de organizar importaciones masivas de cocaína y blanqueo de capitales, con una de las interceptaciones valorada en 1,5 millones de libras. Además, tiene el nombre Rachel tatuado en el brazo izquierdo y cicatrices en la barbilla, la mano izquierda y la pierna derecha.

Dean Eighteen

Otro de ellos es Dean Eighteen, de 48 años, buscado por presentar presuntamente reclamaciones falsas de reembolso de IVA en nombre de dos empresas de las que es el administrador único. Es un hombre blanco y se cree que abandonó Reino Unido en enero de 2019.

Derek McGraw Ferguson

También se busca a Derek McGraw Ferguson, de 62 años, en relación con el asesinato de Thomas Cameron ocurrido en Glasgow en 2007. Ha sido incluido en campañas anteriores y es «uno de los fugitivos más buscados de Police Scotland». Según detalla el Ministerio, es «probable» que viva bajo un alias y, además, hay imágenes suyas con una simulación de una mayor edad en la web de la NCA Most Wanted.

Philip Barry Foster

Philip Barry Foster, de 50 años, es otra de las personas buscadas para comenzar su condena de ocho años y medio de prisión por fraude y blanqueo de capitales. Sus víctimas se deshicieron de una cantidad considerable de dinero por fotos de mala calidad con la promesa de conseguir trabajo profesional como modelo.

Alexsandr Kuksov

La lista también incluye a Alexsandr Kuksov, de 23 años y de nacionalidad rusa, al que se le acusa de estar implicado con un grupo de crimen organizado que blanqueó millones de libras en efectivo criminal entre septiembre y octubre de 2022. Es robusto, tiene el pelo castaño y también ha sido incluido anteriormente en una campaña de Most Wanted.

Spencer Dillon Lamb

Asimismo, Spencer Dillon Lamb, de 33 años, es buscado por presuntamente suministrar y cultivar drogas. Tiene múltiples tatuajes en la cabeza, cuello, brazos y abdomen, así como una cicatriz bajo el ojo izquierdo.

Francis David Parker

También se cree que Francis David Parker, de 40 años, es un miembro proactivo del grupo de crimen organizado Coggins. Es buscado por al parecer dirigir mensajeros de drogas y recaudar dinero en nombre de la OCG. Es robusto, con pelo corto castaño y canoso.

Kevin Thomas Parle

Otro de los 12 es Kevin Thomas Parle, buscado por los asesinatos de Liam Kelly en 2004 y Lucy Hargreaves en 2005. El hombre, de 45 años, tiene el pelo rojo y ha sido incluido en campañas anteriores. Los investigadores creen que tiene vínculos con el sur de España.

Matthew Purves

Por su parte, Matthew Purves, de 41 años, es buscado por su presunta implicación en una conspiración para suministrar varios kilos de cocaína en todo el Reino Unido. Mide 1,83 metros, tiene el pelo castaño rojizo cortado y se considera que tiene vínculos con el sur de España, así como con Corby y Peterborough.

Liam Michael Murray

De otro lado, Liam Michael Murray es buscado por su posible implicación en el suministro de cocaína, cannabis y posesión de dinero criminal. Este hombre, blanco y de 34 años, tiene complexión media y acento del noreste.

John Rocks

La lista también incluye el nombre de John Rocks, de 37 años, acusado de cometer delitos sexuales entre 2012 y 2022. Es un hombre británico blanco de complexión delgada y pelo claro. Se cree que tanto Rocks como Michael Murray tienen vínculos con Alicante.

Charlie Salisbury

Finalmente, Charlie Salisbury está buscado bajo sospecha de suministrar cocaína y blanquear los beneficios de los delitos. Este varón, de 34 años, que también usaba EncroChat, tiene un tatuaje de carpa koi y un dragón en todo el brazo derecho, así como en la pierna inferior derecha.

Desde el Ministerio del Interior han resaltado que las personas que dispongan de información sobre el paradero de estos fugitivos pueden dirigirse a la Policía Nacional (091) o a la Guardia Civil (062). Además, Crimestoppers cuenta con un canal de denuncia anónima en su web.

«Un acto de justicia»

El director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (Citco) del Ministerio del Interior, Javier Marín, ha asegurado que «perseguir al fugitivo es reconocer a las víctimas» y ha señalado que es «un acto de justicia» porque significa «empatizar con su pérdida o con su sufrimiento». «Cada causa abierta mantiene vivo el daño sufrido, por eso la constancia en la búsqueda es una forma de reconocimiento», ha añadido.

También ha destacado la «importancia» de la «colaboración policial» en el desarrollo de estas operaciones y ha apuntado que «España y Reino Unido son un ejemplo consolidado de cooperación», con «décadas de trabajo conjunto» entre las fuerzas y cuerpos de seguridad de cada país que han demostrado, a su juicio, que «compartir información, coordinar esfuerzos y confiar mutuamente funciona, incluso en contextos jurídicos complejos».

254 arrestos desde 2029

En la misma línea, el director general de Operaciones de la NCA, Rob Jones, ha insistido en «el valor de la colaboración como herramienta para la seguridad pública de ambos países».

«España no es un refugio seguro para fugitivos y esta colaboración ha demostrado una y otra vez que, si huyes, no dejaremos de buscar. Te encontraremos y te traeremos de vuelta para que te enfrentes a la justicia», ha enfatizado.

Por último, Jones ha sostenido que, gracias a la «solidez» de la relación entre las fuerzas del orden españolas y británicas y a la «determinación y capacidades combinadas», el 90 por ciento de las personas que se han destacado en la Operación Captura se han localizado «en las últimas dos décadas».

Así, desde el año 2019, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han detenido en España a 254 fugitivos de origen británico con órdenes internacionales de busca y captura. De ellos, 86 arrestos se produjeron en la provincia de Málaga y 54 en Alicante.

De otro lado, la ministra consejera del Reino Unido en Madrid, Sarah Cowley, ha resaltado la «importancia» de la «cooperación» entre cuerpos de seguridad y ha asegurado que «los fugitivos de la comunidad británica no van a estar tranquilos en España».

«Anonimato»

En relación con la organización no gubernamental Crimestoppers, su CEO, Mark Hallas, ha explicado que el objetivo es dar «voz» a aquellas personas que quieren «hacer lo correcto» pero «no se atreven a hablar directamente con la policía».

Por ello, ha afirmado que mantienen el anonimato y que «con Crimestoppers no hay represalias», ya que «no» piden «datos personales». Además, se ha mostrado «orgulloso» de hacer «todo lo posible» para llevar ante la justicia a presuntos delincuentes. «Si te has fugado a España, la policía te va a dar caza, no hay escapatoria», ha concluido.