Pedro Sánchez ha recalcado que quería ser muy claro ante las informaciones que se están conociendo sobre el caso de la exmilitante socialista

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este viernes que nunca avaló, «tuvo información ni conocimiento» de las «andanzas» de la exmilitante del PSOE Leire Díez, algo que ha subrayado que «no habría tolerado», y ha respaldado a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González.

Informa. RTVC.

Imagen archivo RTVC.

En declaraciones a los periodistas a su llegada a la cumbre UE-Balcanes Occidentales que se celebra en la localidad montenegrina de Tivat, Sánchez ha señalado que las informaciones conocidas en los últimos días, sobre el auto y el sumario del caso Leire, le llenan de «decepción, preocupación e indignación«.

Directora de la Guardia Civil

Ha expresado además su «confianza» y apoyo a la directora general de la Guardia Civil. Todo ello, después de las explicaciones que dio este jueves, y ha destacado el trabajo «muy positivo» que está haciendo dentro del cuerpo, horas después de que ella admitiera haber tenido reuniones con la exmilitante socialista.

González reconoció haber tenido tres reuniones con Díez, dos de ellas sin relación con asuntos del cuerpo y una tercera en la que esta le pidió la readmisión de un comandante implicado en un caso judicial, a lo que la máxima autoridad del instituto armado se negó.

Pedro Sánchez ha recalcado que quería ser muy claro ante las informaciones que se están conociendo sobre el caso de la exmilitante socialista.

Leire Díez

«Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez, y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado», ha enfatizado antes de pedir a los españoles que no tengan ninguna duda al respecto.

En esa línea, ha proseguido: «Yo no hago ni he hecho lo que otros sí me hicieron a mí, porque había una policía mal llamada patriótica de un Gobierno del Partido Popular que sí utilizó los resortes del Estado para obstruir acciones judiciales y también la investigación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado».

Crecimiento económico

Tras señalar que es el momento de la justicia y pedir que se deje trabajar a los jueces, ha garantizado que el Gobierno y el PSOE no van a permitir «que las corruptelas de unos pocos y el ruido interesado de unos muchos, de una oposición marrullera que no tiene otra cosa que ofrecer a la ciudadanía más que maniobras, ruido e insidias, tape e impugne un proyecto político que está trayendo prosperidad, crecimiento económico, creación de empleo y avances sociales».

Para Sánchez, lo que ha ocurrido en el caso de Leire Díez es la utilización del nombre del PSOE en vano para fines que nada tienen que ver con los objetivos nobles que promulga y promueve este partido.

Partido íntegro

Por ello, ha anunciado que los equipos jurídicos del PSOE están analizando toda la documentación sobre el caso Leire para emprender las acciones oportunas en defensa de la honorabilidad del partido, aunque no ha concretado cuáles podrían ser y ha emplazado a que termine ese trabajo de análisis.

«Mi Gobierno es un Gobierno limpio, mi partido es un partido íntegro, y, desde luego, la corruptela es de unos pocos», ha remarcado.

Al plantearle si le preocupan los movimientos de militantes del PSOE que piden un congreso extraordinario del partido o que haya más voces críticas en la reunión del Comité Federal del PSOE de finales de junio, ha puesto en valor la democracia interna que hay en su partido y que ha dicho que es saludable.