Sánchez acompañará a León XIV en el puerto de Arguineguín

El sumo pontífice celebrará un encuentro con migrantes en este enclave del sur de Gran Canaria

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno central, acompañará al papa León XIV en el encuentro que el sumo pontífice mantendrá el próximo 11 de junio con migrantes y trabajadores y voluntarios que les atienden en el puerto grancanario de Arguineguín, según anunciaron fuentes de Moncloa este jueves.

Pedro Sánchez durante su primera audiencia con el papa León XIV en el Vaticano. EFE/Simone Risoluti

Esta visita al enclave del sur de la isla de Gran Canaria, donde arriban muchos de los migrantes rescatados del mar en sus travesías desde África en embarcaciones precarias, en la denominada ruta atlántica, se enmarca dentro de la visita del papa a España.

El sumo pontífice, que con el encuentro en el muelle pretende visibilizar la tragedia de la migración que cada año se cobra cientos de vidas en el mar, también estará acompañado por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por el titular de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

Por otro lado, el papa llegará a la isla en avión, y en la base aérea de Gando lo recibirá Pedro Sánchez junto a la ministra de Defensa, Margarita Robles, y Ángel Víctor Torres.