La 27ª edición de las Fiestas del Carmen reunió a 23 carretas y 23 agrupaciones folclóricas en una jornada marcada por la tradición, la devoción y la solidaridad

Más de 10.000 personas participan en la Romería-Ofrenda de las Fiestas del Carmen de Arguineguín. Javi Navarro

Más de 10.000 personas participaron este sábado en la 27ª Romería-Ofrenda de las Fiestas del Carmen de Arguineguín, uno de los actos más multitudinarios del programa festivo.

La comitiva, formada por 23 carretas y 23 parrandas y agrupaciones folclóricas, recorrió las principales calles del casco urbano desde un nuevo punto de salida, ubicado en la calle José Manuel Álamo Santana, con el objetivo de dar respuesta al incremento de participantes.

La jornada comenzó con la Misa del Romero en la iglesia de Nuestra Señora del Carmen y continuó con el traslado de la imagen de la Virgen al pórtico del templo para recibir las ofrendas.

Baile de Taifas en la plaza Pérez Galdós

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, junto a miembros del Gobierno local, realizó la primera entrega de flores y alimentos no perecederos, seguida por la Agrupación Folclórica Los Pescadores de Arguineguín. Las carretas aportaron principalmente frutas, verduras y otros productos que se donarán a Cáritas Diocesana.

Tras la romería, la celebración continuó con el tradicional Baile de Taifas en la plaza Pérez Galdós, poniendo el broche final a una jornada que volvió a poner de manifiesto el arraigo de esta tradición en el municipio.

Las Fiestas del Carmen de Arguineguín continuarán hasta el 19 de julio, mientras que las de Playa de Mogán se celebrarán entre el 16 de julio y el 2 de agosto.