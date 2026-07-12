Teherán suspende el tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz “hasta nuevo aviso” y responsabiliza a Estados Unidos de la escalada de tensión en la región

Irán anuncia el cierre del estrecho de Ormuz tras un incidente con un buque. Europa Press

La Guardia Revolucionaria de Irán anunció este domingo el cierre del estrecho de Ormuz “hasta nuevo aviso” después de interceptar un buque que, según las autoridades iraníes, habría ignorado sus instrucciones de navegación.

Teherán asegura que la embarcación apagó sus sistemas de identificación y la obligaron a detenerse tras recibir disparos de advertencia.

Las autoridades iraníes justificaron la medida por la “intervención ilegal de potencias extranjeras” en la zona y advirtieron de que no permitirán el paso de ningún buque mientras continúe la presencia militar de Estados Unidos.

Máxima tensión entre Irán y Estados Unidos

Además, amenazaron con responder de forma “severa” a cualquier nueva acción contra el país y responsabilizaron a Washington y a sus aliados de las consecuencias de una posible escalada.

El anuncio se produce en un momento de máxima tensión entre Irán y Estados Unidos, tras varios días de enfrentamientos y cuando las negociaciones entre ambos países atraviesan una nueva crisis.

Washington había exigido a Teherán que garantizara la libre navegación por el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas mundiales para el transporte de petróleo, mientras que las autoridades estadounidenses sostienen que el tráfico marítimo continúa pese al anuncio iraní.