Tras el anuncio de Sánchez, Díaz ha dicho que asume «con orgullo y una responsabilidad enorme» su candidatura

La ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz. Efe

El Gobierno ha acordado presentar la candidatura de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, para optar a la Dirección General de la Organización Internacional de Trabajo (OIT).

Su designación supondría que «por primera vez una mujer y nuestro país estarían al frente de esta institución fundamental para la defensa del trabajo digno y la justicia social». Así lo ha destacado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un mensaje en redes sociales.

El jefe del Ejecutivo ha resaltado además que Yolanda Díaz ha demostrado con políticas y resultados su compromiso con los derechos laborales. También con el diálogo social y la prosperidad de España. Sánchez está convencido de que la experiencia, trayectoria y vocación de consenso la convierten en «una excelente candidata para liderar la OIT».

«Orgullo y responsabilidad»

Yolanda Díaz ha asegurado que asume «con orgullo y una responsabilidad enorme» su candidatura representando «a España, a Europa, al Sur global y a toda la comunidad internacional».

«La OIT es la casa común del trabajo en el mundo, la que mejor representa el empleo digno y el diálogo social entre trabajadores y empresas», ha dicho Díaz este jueves en su cuenta de la red social Bluesky. Lo ha hecho después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara su candidatura.

En su mensaje, Díaz sitúa los principales retos para el mundo laboral en la inteligencia artificial, el cambio climático y las nuevas formas de trabajar en plataformas digitales, que «están transformando las empresas y el trabajo a toda velocidad».

«Necesitamos una OIT fuerte, moderna, del lado de las personas trabajadoras, de las empresas, que impulse los derechos de las mujeres. Y defienda con pasión el multilateralismo y los grandes acuerdos para el siglo XXI», deja claro Díaz.

«Promover el trabajo decente»

La OIT es el organismo especializado de las Naciones Unidas encargado de promover el trabajo decente, los derechos laborales y la justicia social en todo el mundo. Así lo ha destacado el Gobierno en un comunicado.

Yolanda Díaz es el segundo ministro del actual gobierno que aspira a un cargo de la ONU, después de que el titular de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, haya sido propuesto por España para dirigir la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) a partir de 2027.

Fundada en 1919 y primera agencia especializada de las Naciones Unidas, la OIT reúne a gobiernos, organizaciones empresariales y sindicatos de sus 187 Estados miembros.