Forma parte de un fondo estatal de 35 millones de euros que refuerza la financiación de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla por la mayor presión migratoria
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una partida de 4 millones de euros para reforzar el sistema de acogida de menores migrantes no acompañados en Canarias, dentro de un fondo estatal de 35 millones de euros destinado a las comunidades y ciudades autónomas.
La medida, propuesta por el Ministerio de Juventud e Infancia, contempla una mayor financiación para Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla debido a la mayor presión migratoria que soportan sus sistemas de acogida.
La mayor cuantía corresponde a Ceuta, con 5.500.000, seguida de Andalucía, 4.038.476; Canarias y Melilla, 4.000.000 cada una; Cataluña, 3.650.068; Comunidad de Madrid, 3.630.768, Comunidad Valenciana, 2.588.581; Baleares, 2.000.000; Murcia, 1.355.808; Extremadura, 868.489; Castilla y León y Galicia, 740.629 cada una; Castilla-La Mancha, 591.055; Aragón, 574.168; Asturias, 255.722; Cantabria, 236.422, y La Rioja, 229.185.
Según el acuerdo, Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla recibirán una mayor financiación por la presión migratoria que soportan sus sistemas de acogida. El resto de los fondos se distribuirá entre las demás comunidades autónomas en función del número de menores migrantes no acompañados que atienden actualmente.
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, aseguró que estos fondos buscan contribuir al sostenimiento de los sistemas autonómicos de acogida y garantizar la atención a niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados.
Además, defendió que el mecanismo de acogida solidaria aprobado por el Gobierno «ha sido un éxito» y aseguró que las comunidades autónomas «han recibido toda la ayuda por parte del Estado para que así fuese».
La propuesta aprobada por el Gobierno se verá sometida a decisión en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, que tendrá lugar este jueves.