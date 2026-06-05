La niebla ha provocado el desvío de un vuelo por la baja visibilidad en el aeródromo a primeras horas de este viernes

La meteorología adversa registrada este viernes 5 de junio en el Aeropuerto de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna ha provocado el desvío de un vuelo, por la presencia de niebla y baja visibilidad en el aeródromo. Según han confirmado fuentes de Aena a Radio Televisión Canaria.

Informa. RTVC.

De momento, se ha producido un desvío con destino a Tenerife Norte procedente de Gran Canaria y que tuvo que ser redirigido al aeropuerto de La Palma.

De la misma forma y a primera hora de la mañana, varios vuelos con destino a mencionado aeródromo han tenido que hacer diversas vueltas para intentar aterrizar en Tenerife Norte, debido a la baja visibilidad.

Ante esta situación, desde Aena se recomienda a los pasajeros consultar con su aerolínea el estado de los vuelos antes de desplazarse al aeropuerto.