Niebla en el Norte de Tenerife y bajada de temperaturas generalizadas

El tiempo da una tregua en cuanto al calor y este miércoles hay una bajada de temperaturas, pero viene acompañada de algo de calima y de densa niebla en el norte de Tenerife

La Agenda Estatal de Meteorología (Aemet) ha pronosticado para este miércoles en Canarias calima ligera, que amainará por la tarde, y temperaturas en descenso moderado, localmente notable en las máximas de zonas de interior. Es el fenómeno generalizado, pero en el norte de Tenerife ha dejado también una densa niebla que ha afectado mucho a la visibilidad en el aeropuerto.

Al menos cinco vuelos han tenido que ser desviados al Aeropuerto Tenerife Sur por la niebla sobre la pista en el Norte.

Niebla en el Aeropuerto Tenerife Norte este miércoles por la mañana

En cuanto a la nubosidad, los cielos estarán poco nubosos en general, con intervalos nubosos en costas norte a primeras y últimas horas del día.

El viento soplará de componente norte flojo a moderado en general, ocasionalmente fuerte en vertientes este y oeste de las islas montañosas, girando a componente oeste en medianías y zonas altas.

En el mar, se prevé viento del norte o noroeste de fuerza 3 o 4, arreciendo a 4 o 5 en Tenerife y La Gomera, y del norte y noreste de la misma intensidad en el resto de las islas, así como marejadilla o marejada y mar de fondo del noroeste de 1 metro, y algunos aguaceros en la costa este de Tenerife.