Una jornada más de crispación y tensión en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, este miércoles sin el presidente Pedro Sánchez, y en medio del registro en la sede del PSOE

Informa: Redacción Informativos RTVC

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este miércoles, tras conocerse que la UCO está en la sede del PSOE recabando información, que «no queda más remedio que darle la voz a los españoles de forma inmediata».

A su llegada al Congreso, Feijóo ha insistido en que hará todo lo posible por cambiar este Gobierno y ha llamado a los socios a dejar de apoyar a un Ejecutivo que «apesta».

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se encuentran desde primera hora de este miércoles en la sede central del PSOE en la calle Ferraz de Madrid para requerir información en relación al caso Leire que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, han informado a fuentes próximas a la investigación.

Se trata de un requerimiento de documentación relacionada con pagos a la exmilitante del PSOE Leire Díez, según las citadas fuentes.

«¿Cuántas redadas más, cuántas comisiones más, cuántas mordidas más, cuánto dinero en bolsas, cuántas joyas, cuántos sumarios?» ha preguntado el líder del PP, quien ha llamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a convocar elecciones «de forma inmediata».

El vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, y la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso. Imagen EFE

Ambiente político «irrespirable»

Feijóo ha afirmado que hoy en España se vive una «situación de agonía política» y un ambiente político «irrespirable», por lo que es urgente que los socios de Gobierno «digan se acabó».

Mientras la UCO está registrando la sede del Partido Socialista de la calle Ferraz, ha destacado, Sánchez está «visitando el Vaticano».

«Si quiere acercarse al Papa, debería recordar el séptimo mandamiento, no robarás, y el octavo mandamiento, no mentirás», ha apuntado el presidente popular.

Según Feijóo, se están viviendo cosas «de una extrema gravedad» y el Gobierno y el PSOE están en una «situación agónica». «No podemos más», ha reiterado.

A su salida de la Cámara Baja, una vez que se ha concretado que la UCO está en Ferraz por el caso Leire -después de que las primeras informaciones apuntaran a una posible investigación por financiación ilegal del PSOE- el líder del PP ha dicho: «Vamos a saber la información exacta. Con lo que ya sabemos de todo y de esto, yo creo que hay pocas cosas que cambien».

Respeto a los procesos judiciales

Por su parte, el vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, ha expresado este miércoles su respeto a los procesos judiciales y a la presunción de inocencia al conocerse que la UCO se encuentra en la sede central del PSOE en la calle Ferraz y ha defendido la labor del Ejecutivo en el refuerzo de los mecanismos preventivos de conductas ilegales.

Cuerpo ha hecho estas afirmaciones al ser preguntado en la sesión de control al Gobierno en el Congreso por la portavoz del PP, Ester Muñoz.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la portavoz en el Congreso del PP, Ester Muñoz, a su llegada al Congreso. Imagen EFE

«Un principio básico en la gestión de lo público es que tiene que hacerse con la máxima responsabilidad», ha respondido el vicepresidente del Gobierno, quien ha añadido que esa máxima conlleva, en primer lugar, el refuerzo de los mecanismos preventivos que tienen que ver con la transparencia y con elementos asociados a la auditoría y fiscalización.

«Tolerancia cero»

Pero además, ha dicho, lleva aparejado un elemento de «tolerancia cero ante cualquier tipo de actitud o comportamiento irregular o ilegal», así como el respeto a los procesos judiciales y «a todos aquellos que están involucrados en ellos, incluyendo también, por supuesto, el respeto a la presunción de inocencia».

Y ha incidido que eso es lo que debería discutirse en el Congreso y lo que interesa a los ciudadanos «más allá de las descalificaciones» que, según ha subrayado, se «vierten una y otra vez» desde los escaños del PP.

«Es usted el vicepresidente de un Gobierno de España que es la mayor estafa de la democracia española. A ustedes se les ha caído la careta», ha dicho la portavoz popular a Cuerpo.

Muñoz ha acusado a Pedro Sánchez de haber puesto el Gobierno al servicio de una «banda de saqueadores» y haberlo convertido en una «lucha de poder entre bandas criminales» lideradas por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y el exministro José Luis Ábalos.

Ha acusado al Ejecutivo de haber creado un relato moral para «intentar justificar lo injustificable» como, según ha apuntado, se ha visto con los socios de investidura, a quienes les ha preguntado si no se les «cae la cara de vergüenza para seguir tragando con tanta corrupción» con tal de que el PP no llegue a la Moncloa.