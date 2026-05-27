Zapatero considera que «se le ha abierto en canal toda su vida»

El portavoz oficial del ex presidente defiende en La Radio Canaria que sus hijas “no tenían una sociedad pantalla” y asegura que el informe de la UDEF contiene “conjeturas inusitadas”.

Entrevista íntegra a Luis Arroyo, portavoz de José Luis Rodríguez Zapatero.

El portavoz oficial de José Luis Rodríguez Zapatero, Luis Arroyo, ha asegurado este miércoles en De La Noche Al Día que el ex presidente atraviesa «un momento especialmente duro» por la exposición pública de su entorno personal y familiar tras la investigación judicial abierta en su contra.

“A él se le ha abierto en canal toda su vida: desde las joyas familiares hasta las operaciones en sus cuentas y las de sus hijas”, ha afirmado Arroyo durante la entrevista con Estíbaliz Pérez.

Defensa de sus hijas

Uno de los aspectos en los que más ha insistido el portavoz ha sido en desvincular a las hijas del ex presidente de cualquier estructura opaca o irregular.

“Sus hijas no tenían una sociedad pantalla. Trabajaban con el presidente en el día a día”, ha dicho Arroyo, que ha rechazado las interpretaciones que se han hecho sobre la actividad empresarial vinculada a la familia.

El portavoz ha defendido que las acusaciones y sospechas difundidas en torno a ellas no se corresponden con la realidad y forman parte de una instrucción que, a su juicio, «contiene numerosos errores».

Luis Arroyo: “A Zapatero se le ha abierto en canal toda su vida”.

“Un inmenso error”

Arroyo ha afirmado que Zapatero tiene intención de comparecer ante el juez “cuanto antes” para aclarar todos los extremos del caso y defender su actuación. “Tiene que defenderse de lo que es un inmenso error”, ha señalado.

En ese sentido, ha cargado contra el contenido del informe elaborado por la UDEF, del que ha dicho que incluye “conjeturas inusitadas”.

Según ha explicado, el ex presidente afronta esta situación convencido de que podrá desmontar judicialmente las sospechas planteadas durante la investigación.

Sin sensación de traición

En La Radio Canaria, Arroyo también ha hablado sobre la relación entre Zapatero y el empresario Julio Martínez, figura señalada en el marco de la investigación.

El portavoz ha asegurado que el ex presidente no le ha trasladado sentirse traicionado por el empresario. “No me ha transmitido eso”, ha respondido.