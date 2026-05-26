‘El Análisis Internacional’ analiza las claves del pulso de China sobre Taiwán

El espacio de La Radio Canaria abordará este jueves a las 18:30 horas las aspiraciones geopolíticas de Pekín y los factores económicos que condicionan su proyección global

‘El Análisis Internacional‘ de La Radio Canaria se centrará este próximo jueves, a las 18:30 horas, en los detalles de la actual política exterior de China y, particularmente, en los planes de anexión del Gobierno de Xi Jinping sobre la isla de Taiwán.

Unos planes que el Gobierno chino habría ratificado en la reciente cumbre entre China y Estados Unidos, de la que habría trascendido como aspecto «innegociable» para el mandatario chino su voluntad de anexionarse Taiwán. El director y conductor del programa, Javier Granados, explica que fue uno de los aspectos que más claramente trascendió de este encuentro y que Xi Jinping dejó claro a su homólogo Donald Trump que no abandona su objetivo de anexionarse la isla de Taiwán y que lo considera un asunto interno.

Javier Granados, dirige y presenta ‘El Análisis Internacional’ en La Radio Canaria

Para ahondar en los detalles de la política exterior de China, ‘El Análisis Internacional’ entrevistará a Manuel Ollé, profesor de Historia y Cultura de la China moderna y contemporánea en la Universidad Pompeu Fabra. Una conversación que permitirá conocer detalles sobre los dos escenarios que el gigante asiático habría puesto sobre la mesa para anexionarse la isla.

Las informaciones internacionales al respecto coinciden en señalar que Pekín habría considerado seriamente la opción de invadir Taiwán, con planes militares diseñados para ello, aunque habría ido descartando esta posibilidad ante el elevado coste económico y las repercusiones negativas que tendría en el tablero internacional. Javier Granados avanza que todo apunta a que China se ha decantado por influir en el sistema político taiwanés para lograr la reunificación.

Desafíos

Una decisión que también obedece a la situación de la economía china. En esta entrega de ‘El Análisis Internacional’ se abordarán aspectos relativos a los desafíos económicos que afronta el Gobierno de Xi Jinping y que pasan, según analistas internacionales, por convertirse en un referente de la economía mundial al mismo nivel que las economías occidentales más pujantes.

En este contexto, el programa entrevistará a Agueda Parra, analista geopolítica y tecnológica. Javier Granados adelanta que con ella examinarán la relación económica entre China y Estados Unidos, el alcance de la dependencia china de la alta tecnología estadounidense —un aspecto clave para avanzar en programas de inteligencia artificial— y también los problemas detectados en el actual crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) de China.

Con un análisis de las aspiraciones geopolíticas de China, el futuro de Taiwán y los retos económicos que condicionan la estrategia de Pekín, ‘El Análisis Internacional’ de La Radio Canaria ofrecerá una nueva mirada a algunos de los asuntos que marcan el actual escenario global