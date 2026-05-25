‘Como en Casa’ celebra el Día de Canarias con una ruta marcada por la identidad gastronómica

El espacio gastronómico de Televisión Canaria visitará restaurantes de las Islas donde se cocina tradición con motivo de la festividad esta semana a partir de las 19:50 horas

Catha González y Kiko Barroso, conductores del programa ‘Como en Casa’ de Televisión Canaria

‘Como en Casa‘ ofrecerá en la semana del lunes 25 al viernes 29 de mayo en Televisión Canaria una ruta especial marcada por la celebración del Día de Canarias. A partir de las 19:50 horas, Kiko Barroso y Catha González recorrerán distintos rincones del Archipiélago para descubrir proyectos donde la gastronomía, la tradición y las historias personales vuelven a convertirse en protagonistas. La ruta trazada por ‘Como en Casa’ combinará propuestas innovadoras, cocina internacional y producto local para culminar con una edición especial dedicada a las tradiciones canarias y al valor de la cocina como elemento de identidad cultural.

El punto de partida es este lunes 25 de mayo en Gran Canaria con una visita a ‘Kobe 96‘, en Meloneras, un nuevo espacio gastronómico que fusiona cocina japonesa, carnes ‘premium’ y coctelería de autor frente al mar.

El restaurante, recién inaugurado, apuesta por una experiencia sensorial completa donde cocina y barra dialogan constantemente. Inspirado en la filosofía de excelencia y disciplina de Kobe Bryant, el proyecto combina producto local canario con técnicas internacionales. El ‘bartender’ italiano Lucio Silvi mostrará cómo la coctelería se convierte en parte esencial de la experiencia gastronómica a través de creaciones elaboradas con ingredientes como mango de Mogán, maracuyá de Valsequillo o café de Agaete. Junto al jefe de cocina Tijani Azahaf, con más de veinte años de experiencia en restauración, elaborarán un cóctel Kurogami acompañado de un pincho de wagyu con queso ahumado canario y un maki de bogavante.

La ruta del martes 26 de mayo continúa en Gran Canaria. este día, ‘Como en Casa’ visitará el Café del Mar, uno de los espacios emblemáticos del ocio mediterráneo contemporáneo ubicado también en Meloneras. El local, inspirado en el espíritu ‘chill-out’ de Ibiza, ha evolucionado hacia una propuesta que mezcla gastronomía mediterránea, música, espectáculo y ocio nocturno frente al Atlántico. Naomi Alonso, responsable de espectáculos, mostrará cómo el proyecto ha ido transformando el concepto original en una experiencia integral que combina cenas, sesiones de ‘DJ’ y actuaciones en vivo. En cocina, Federico Paredes presentará una propuesta basada en producto fresco y sabores internacionales adaptados a una clientela global. Durante el programa prepararán un tartar de atún y una lubina con puré de papa y pilpil de kimchi, reflejo de esa cocina viajera que define al espacio.

Llegados al ecuador de la semana, el programa da un salto hasta la isla picuda. El miércoles 27 de mayo ‘Como en Casa’ viajará hasta Candelaria, en Tenerife, para conocer ‘Luz y Sal‘, restaurante familiar situado frente a la Plaza de la Patrona de Canarias y la Basílica. En este entorno, en 2015, Livisette González y su marido pusieron en marcha este proyecto basado, según explica, «en una cocina honesta que prioriza el producto local y el arraigo al municipio».

La historia de Livisette, venezolana afincada en Tenerife, es también una historia de integración y esfuerzo. Comenzó trabajando en cocina y eventos en Santa Cruz de Tenerife y al poco decidió emprender junto a su familia. «Hicimos una propuesta muy personal donde el protagonismo recae en los productos de cercanía y en las recetas tradicionales y, a partir de ahí, les añadimos nuestra creatividad culinaria», señala Livisette González. En esta ocasión, y para ‘Como en Casa’, elaborarán unos taquitos de pescado con guacamole y tomates aliñados seguidos de un crepe de fresas y Nutella. «Una combinación que refleja el equilibrio que buscamos entre cocina local y propuestas desenfadadas», concluye Livisette.

Artesanal y saludable

La ruta gastronómica continuará el jueves 28 de mayo en Fuerteventura con una parada en ‘Cafetería Isabella‘, en Puerto del Rosario. Allí, María Isabel Ruiz Barreto ha levantado un proyecto ligado a la cocina artesanal y saludable. Tras décadas viviendo fuera de Canarias, y una vida marcada por la reinvención, decidió abrir un espacio donde todo se elabora de manera casera, desde el pan hasta su afamada repostería.

Su filosofía gira en torno al producto honesto y natural apostando por recetas sencillas hechas desde la experiencia y el cuidado. Durante el programa preparará uno de sus bocadillos elaborados con pan casero y una de sus recetas más populares: la tarta de pera, convertida hoy en uno de los productos más demandados por los clientes.

Cocina en las aulas en el Día de Canarias

La ruta de ‘Como en Casa’ nos llevará el viernes 29 de mayo hasta unos fogones muy especiales, los del Centro de Educación Infantil y Primaria Los Giles, en Gran Canaria. Será un programa especial dedicado al Día de Canarias desde las aulas de este Centro donde la enseñanza va mucho más allá de los contenidos obligatorios y se construye a través de proyectos vinculados al entorno, a la creatividad y a las tradiciones canarias. Dirigido por Esteban Santana, el colegio se ha convertido en un referente de innovación educativagracias a iniciativas como la radio escolar, el huerto ecológico o los talleres de cocina saludable.

El Día de Canarias ocupa un lugar muy especial dentro de la vida del centro y, en general, de los centros del Archipiélago, con una jornada de convivencia entre alumnado, profesorado y familias para celebrar la cultura popular a través de juegos tradicionales, música y gastronomía típica. Este programa especial de ‘Como en Casa’ será testigo de esta convivencia y también del trabajo de dos alumnos, Néstor y Selena, que participarán en la elaboración de una macedonia de frutas y una pella de gofio, dos recetas sencillas y profundamente ligadas a la memoria gastronómica de las Islas. «El espacio pondrá el foco en la importancia de transmitir las tradiciones a las nuevas generaciones y en cómo la cocina sigue siendo una herramienta para educar, emocionar y fortalecer la identidad cultural canaria», señalan desde la dirección del programa ‘Como en Casa’.

El gastronómico de Televisión Canaria vuelve a demostrar que la gastronomía del Archipiélago es mucho más que cocina; es memoria, innovación, convivencia y tradición. Esta ruta de ‘Como en Casa’, en vísperas del Día de Canarias, pone en valor el esfuerzo de quienes mantienen viva la cultura de las Islas a través de los sabores y las historias compartidas en torno a la mesa.