‘Ídolos de Tara’ pone el foco en la medicina con perspectiva de género

El espacio de Igualdad de La Radio Canaria dedica parte de su contenido este martes a las 18:30 horas a analizar el impacto de la perspectiva de género en la investigación médica.

‘Ídolos de Tara’, espacio sobre Igualdad en La Radio Canaria, emite este martes a las 18:30 horas un programa especial con motivo del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, una jornada que desde 1987 trata de recordar que a nivel global la salud integral de las mujeres sigue sin ser universal y reconocida como un derecho humano.

En ese sentido, la responsable del programa, Noemi Galván, recuerda que hasta en los países más avanzados ha sido necesario esperar a la introducción de la perspectiva de género en la investigación, para que haya habido avances en el estudio de patologías feminizadas o para que se tenga en cuenta que una misma enfermedad actúa de modo distinto según el sexo. «Eso sin entrar a valorar el impacto que tiene en la vida de las mujeres la desigualdad de género, la pobreza extrema y la falta de infraestructuras, sobre todo en determinados lugares del mundo», afirma Galván.

Noemí Galván, dirige y presenta ‘Ìdolos de Tara’, en La Radio Canaria

En ese sentido, el programa de esta semana abordará dos novedades que son, justamente, el resultado de ambas cuestiones.

Alicia Martín, jefa de Ginecología y Obstetricia del CHUIMI investigación con perspectiva de género

Síndrome de Ovario Poliquístico

Una de esas novedades es la nueva nomenclatura que designará al conocido como Síndrome de Ovario Poliquístico, una patología que afecta a 1 de cada 10 mujeres en edad fértil. La clasificación de enfermedades recogerá como nueva denominación la de «Síndrome Ovárico Metabólico Poliendocrino», tras la investigación publicada por la revista científica ‘The Lancet’.

La jefa de Ginecología y Obstetricia del Hospital Insular Materno Infantil de Canarias, Alicia Martín, asegura que el término «era inexacto e estigmatizante» y daba una visión reduccionista de un trastorno mucho más complejo. Este será uno de los asuntos que marcará la charla que mantendrá Noemí Galván con esta especialista.

Una paciente realizándose prueba de mamografía (EFE)

‘Ídolos de Tara’ también se ocupará de otra de las noticias de la semana en el ámbito sanitario, como es la necesidad de adaptar la práctica clínica a la realidad de las mujeres. «En este sentido, abordaremos el anuncio del Ministerio de Sanidad de ampliar la edad de los cribados del Cáncer de Mama a las pacientes entre 45 y 74 años», avanza Galván.

Guía para madres protectoras

El espacio de igualdad de La Radio Canaria dará a conocer una nueva herramienta para víctimas de violencia vicaria y violencia institucional. Es la Guía que ha publicado la periodista canaria Nanda Santana, integrante del colectivo ‘Madres Vivas’, con la colaboración de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

Instantánea de la presentación de la Guía sobre Violencia Vicaria de la periodista Nanda Santana, (tercera de izquierda a derecha)

El manual recoge, entre otras cuestiones, algunos de los indicadores de riesgo que pueden ayudar a las víctimas, y a los equipos de profesionales, a identificar estos casos. También ofrece herramientas a las madres que «suelen encontrarse con mala praxis, incomprensión y una falta de credibilidad a su relato», concluye Noemí Galván.