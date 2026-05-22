Pedri, Yeremi Pino y Alberto Moleiro apuntan a estar en la lista definitiva que anunciará Luis de la Fuente este lunes y que Televisión Canaria ofrecerá en directo

Los futbolistas canarios pendientes de la llamada de Luis de la Fuente para el Mundial 2026

La selección española afronta la cuenta atrás para el Mundial de 2026 y todas las miradas en Canarias están puestas en la lista de convocados que anunciará el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, el próximo lunes 25 de mayo. El técnico dará a conocer la lista definitiva de 26 futbolistas que representarán a España en la cita mundialista de Estados Unidos, México y Canadá en un acto previsto para las 12:30 horas en el Espacio Movistar del edificio Telefónica de Madrid.

Entre los nombres que podrían estar presentes en esa lista destacan varios futbolistas canarios que han sido importantes durante el ciclo de De la Fuente y que sueñan con formar parte de la expedición española en el campeonato del mundo.

Pedri lidera la representación isleña

El gran referente canario en la selección continúa siendo Pedri. El centrocampista tinerfeño se ha consolidado como una de las piezas fundamentales del combinado nacional y apunta a ser uno de los líderes de España en el Mundial.

Junto a él, otro de los jugadores con muchas opciones de entrar en la convocatoria es Yeremi Pino. El futbolista grancanario del Crystal Palace vuelve a estar en el radar del seleccionador tras recuperar protagonismo y continuidad después de sus problemas físicos.

Además, el nombre de Alberto Moleiro gana fuerza en las últimas semanas. El jugador del Villarreal aparece en varias quinielas previas a la convocatoria y podría convertirse en una de las grandes sorpresas de la lista mundialista gracias a su crecimiento durante la temporada.

Una lista marcada por la ilusión y las dudas

Luis de la Fuente ofrecerá una convocatoria de 26 futbolistas que saldrá de una prelista ampliada enviada previamente a FIFA. Además de anunciar los nombres definitivos, el seleccionador también dará a conocer los jugadores de apoyo que acompañarán al grupo durante la preparación previa al torneo.

España comenzará la concentración el 30 de mayo en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas y disputará dos amistosos antes del debut mundialista: frente a Irak en Riazor y ante Perú en Puebla (México). El estreno de la selección en el Mundial será el 15 de junio frente a Cabo Verde en Atlanta.

Televisión Canaria ofrecerá la rueda de prensa en directo

Este lunes, 25 de mayo, de 11:30 a 12:00 horas, Televisión Canaria emitirá en directo la rueda de prensa del seleccionador nacional, Luis de la Fuente, en la que se conocerá qué jugadores canarios estarán incluidos en la lista mundialista.

La comparecencia podrá seguirse en directo a través de Televisión Canaria y también mediante YouTube.