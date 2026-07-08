El cuerpo policial comenzó la investigación tras la difusión en redes sociales de vídeos en los que se observaban maniobras temerarias realizadas por distintos vehículos

La Policía Local de La Oliva, en Fuerteventura, investiga varias presuntas conducciones temerarias detectadas durante las celebraciones por la victoria de la selección de fútbol de Marruecos, tras la difusión en redes sociales de vídeos en los que se observaban maniobras realizadas por distintos vehículos en calles de Corralejo.

Investigan conducciones temerarias en Corralejo tras la victoria de Marruecos en el Mundial. Imagen de redes sociales

En un comunicado difundido por sus redes sociales, la Policía Local de La Oliva informó de que las patrullas de Seguridad Ciudadana iniciaron la investigación después de detectar diversas conductas que podían ser constitutivas de infracciones administrativas e incluso de ilícitos penales.

Imágenes difundidas en redes sociales

La Policía Local ha tomado declaración, en calidad de investigados, a varios de los conductores implicados, quienes han sido citados para comparecer ante la autoridad judicial.

Asimismo, los agentes formularon denuncias por presunta conducción temeraria y otras por posibles infracciones administrativas detectadas durante la investigación, sin perjuicio de las diligencias penales remitidas a la autoridad judicial competente.

La investigación continúa abierta y se siguen analizando las imágenes difundidas en redes sociales, así como las obtenidas por el sistema municipal de videovigilancia y los lectores OCR de matrículas, con el objetivo de identificar al resto de los conductores.

El cuerpo policial recordó que la conducción temeraria que ponga en concreto peligro la vida o la integridad física de las personas puede llegar a castigarse con penas de prisión de seis meses a dos años y con la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por un periodo de entre uno y seis años.