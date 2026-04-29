Tras el hallazgo de los dos proyectiles, agentes de la Guardia Civil alertaron a los especialistas en desactivación de explosivos (GEDEX)

Proyectiles de mortero localizados. Imagen Guardia Civil

La Guardia Civil de Fuerteventura localizó el pasado 15 de abril dos proyectiles de mortero en el interior de una vivienda situada en la urbanización Atalaya Dorada, en Corralejo, durante la ejecución de una actuación judicial. Los objetos presentaban características compatibles con material de origen militar, lo que motivó la inmediata intervención de los agentes actuantes.

Tras el hallazgo, los guardias civiles alertaron a los especialistas en desactivación de explosivos (GEDEX). Mediante una primera comprobación a través de fotografías, los expertos confirmaron que se trataba de dos proyectiles potencialmente peligrosos, por lo que se activó el correspondiente protocolo de seguridad.

Hasta la llegada de los especialistas, la zona permaneció asegurada para evitar riesgos a vecinos y personas cercanas. Una vez en el lugar, los técnicos verificaron que los proyectiles, de 50 milímetros de calibre, contenían carga explosiva. Ante esta circunstancia, procedieron a su retirada para su posterior destrucción en condiciones seguras.

Recomendaciones

La Guardia Civil recuerda que, ante el hallazgo de un posible artefacto explosivo, no debe manipularse bajo ningún concepto. Se recomienda alejarse inmediatamente del lugar y avisar a la Guardia Civil o a los servicios de emergencias.

Asimismo, el cuerpo señala que todo material de uso militar es exclusivamente para uso y tenencia de las Fuerzas Armadas, quedando prohibido cualquier otro uso o posesión por parte de particulares.