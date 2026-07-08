El atacante catalán llegó al conjunto amarillo en el verano de 2024 procedente del FC Andorra

La Unión Deportiva Las Palmas y la Sociedad Deportiva Éibar han alcanzado este miércoles un acuerdo para el traspaso del futbolista Iván Gil al conjunto vasco, según ha anunciado el club isleño.

La UD Las Palmas traspasa a Iván Gil al Éibar. Imagen cedida por la UD Las Palmas

El atacante catalán llegó al conjunto amarillo en el verano de 2024 procedente del FC Andorra y, durante la primera parte de la temporada, disputó dos encuentros oficiales, ambos correspondientes a la Copa del Rey.

En el mercado invernal de esa campaña salió cedido precisamente al Éibar, con el objetivo de continuar su crecimiento y disponer de mayor continuidad en LaLiga Hypermotion.

Tras regresar la pasada temporada a la UD Las Palmas, Iván Gil participó en 26 encuentros de la Segunda División, en los que marcó dos goles.

«La UD Las Palmas quiere agradecer a Iván Gil la profesionalidad, el compromiso y la dedicación mostrados durante su etapa en la disciplina amarilla, al tiempo que le desea la mayor de las suertes», señaló el club grancanario en un comunicado.