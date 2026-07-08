Este encuentro se disputará en Marbella el próximo 25 de julio a las 18:00 hora canaria

La UD Las Palmas se enfrentará el próximo día 25 al Al-Ittihad, de Arabia Saudí, en el primero de los partidos amistosos que disputará durante su pretemporada en la localidad malagueña de Marbella, según informóeste miércoles el club grancanario de LaLiga Hypermotion.

La UD Las Palmas se enfrentará en su primer partido amistoso al Al-Ittihad. Imagen cedida por la UD Las Palmas

El encuentro está previsto para las 18:00 hora canaria en las instalaciones de La Quinta Football Center.

Primera fase de la pretemporada

La plantilla isleña se desplazará a la Costa del Sol el próximo día 20, y llevará a cabo esta primera parte de la pretemporada hasta el día 31.

Durante esas casi dos semanas, el equipo amarillo combinará las sesiones de entrenamiento diarias con la disputa de varios encuentros amistosos, que permitirán a Rubén de la Barrera, nuevo entrenador, llevar a cabo la puesta a punto necesaria de cara al inicio de la próxima temporada en Segunda División.

Los futbolistas de la plantilla continúan pasando los reconocimientos médicos durante la presente semana, previa al inicio de los entrenamientos, el próximo lunes, día 13, en la Ciudad Deportiva UD Las Palmas, en Barranco Seco, antes de poner rumbo a Marbella, siete días después.