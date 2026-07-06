Nueva equipación de la UD Las Palmas

Las nuevas camisetas de la UD Las Palmas llevarán una franja horizontal en el pecho

La UD Las Palmas ha dado a conocer este lunes las camisetas con las que competirá durante la temporada 2026-2027 en Segunda División con la principal novedad de una franja horizontal en el pecho, combinando los colores amarillo, azul y blanco.

La camiseta principal de juego, de color amarillo, llevará una franja de color azul, mientras que en la segunda equipación se invierten los colores y será amarilla sobre azul.

En el tercer uniforme diseñado por la firma danesa Hummel, la franja horizontal será azul en una camistea en la que predominará el color blanco.

Ya a la venta

Los tres uniformes para la nueva campaña en LaLiga Hypermotion ya están a la venta en la tienda oficial de la UD Las Palmas al precio de 79,95 euros cada una, en la talla para adultos.

«Tres colores. Tres equipaciones. Un solo latido. La primera, la segunda y la tercera piel de una afición que nunca deja de creer. Porque la UD es isla, es gente, es orgullo… y se siente en cada partido», es el mensaje que acompaña a un vídeo difundido por el club grancanario en sus redes sociales, en el que presenta las nuevas camisetas de juego.