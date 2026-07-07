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El colombiano Nicolás Benedetti no continuará en la UD Las Palmas

Redacción RTVC
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El atacante es internacional absoluto con Colombia y llegó en el pasado mercado de invierno como refuerzo ofensivo

La Unión Deportiva Las Palmas hizo oficial este martes que el futbolista colombiano Nicolás Benedetti no continuará la próxima temporada en el equipo.

El colombiano Nicolás Benedetti no continuará en la UD Las Palmas. Imagen cedida por el club

El atacante de 29 años, internacional absoluto con Colombia, llegó en el pasado mercado de invierno como refuerzo ofensivo del conjunto grancanario, pero tuvo una escasa participación en la Segunda División española, con solo cinco partidos disputados.

Benedetti se incorporó a la Unión Deportiva el pasado mes de diciembre y firmó hasta el final de la temporada 2025-2026.

El club isleño tenía la opción de ampliar esa vinculación por cuatro campañas más, posibilidad que finalmente ha descartado para su próximo proyecto de ascenso a Primera División.

«La UD Las Palmas agradece a Benedetti su profesionalidad y dedicación, al tiempo que le desea los mayores éxitos tanto a nivel personal como deportivo», expresó el club grancanario en el comunicado donde se anunciaba la no renovación.

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