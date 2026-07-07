Nueva Línea atribuye la ruptura a «colaboraciones no pactadas»

Nueva Línea anuncia cambios en sus vocalistas por «diferencias en la forma de entender y gestionar la imagen del grupo”

Nueva Línea se separa, pero no se despide. Así lo ha comunicado la agrupación a través de sus redes sociales, donde ha anunciado cambios en su formación vocal debido a “diferencias en la forma de entender y gestionar la imagen del grupo”.

Nueva Línea anuncia su ruptura tras casi un año de éxitos / Imagen archivo

Televisión Canaria ha podido contactar con una de las máximas responsables de la agrupación, quien apunta a discrepancias internas relacionadas con la toma de decisiones entre las vocalistas y el resto de miembros del grupo. Entre las causas que habrían motivado la ruptura, señala colaboraciones realizadas por las artistas sin autorización previa de la marca.

Según explica la fuente, las vocalistas habían firmado un contrato en el que se comprometían a no aceptar colaboraciones ni participar en programas de televisión sin comunicarlo previamente a los responsables del grupo. Sin embargo, asegura que las cantantes no cumplieron con lo pactado, lo que habría provocado tensiones dentro de Nueva Línea.

«Habían problemas con el dinero y faltas de respeto»

Tras el salto de la orquesta a la fama, la relación dentro de la agrupación cambió. Los ajustes en la organización, el aumento del volumen de trabajo y las nuevas condiciones económicas habrían generado discusiones internas.

Quevedo lanza videoclip con Nueva Línea

El distanciamiento no llega en un momento cualquiera. La orquesta tinerfeña se encontraba en plena temporada alta y contaba con varias fechas de actuaciones ya cerradas.

Además, la ruptura coincide con el lanzamiento del videoclip de la agrupación junto a Quevedo. Hace dos meses y medio salió a la luz ‘El golpito’, su tema en colaboración con el artista grancanario.

En el comunicado, Nueva Línea informa de que ya trabaja para regresar a los escenarios a la mayor brevedad posible. Aunque por el momento no se ha comunicado qué conciertos se verán afectados, la agrupación advierte de que irá informando sobre “los cambios de agenda que puedan suceder”.