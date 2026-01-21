De Arafo a Las Ventas: el fenómeno Nueva Línea sale de las redes para llenar estadios

22 años después de su fundación en Arafo, la orquesta Nueva Línea da el salto nacional en apenas un año tras la incorporación de nuevas vocalistas y su difusión en redes sociales

Sofía, Alicia, Raquel y Mayte son las nuevas caras de un proyecto antiguo. Le han puesto voz e imagen a Nueva Línea, una orquesta de Tenerife que lleva desde 2003 recorriendo verbenas y fiestas por las islas. Ellas se incorporaron hace menos de un año, pero lo cambiaron todo.

Esta agrupación musical nacida en Arafo tiene ahora cerrado un concierto en Las Ventas para febrero. Acumulan alrededor de 800.000 seguidores y 40 millones de reproducciones en su vídeo más visto: Noche de copas.

Nueva Línea, el fenómeno musical de las orquestas de verbena Canarias

Recompensa del público

Todo comenzó con ellas y con las redes sociales. Grabar sus actuaciones y colgarlas en Tik Tok o Instagram ampliaron el escenario al resto del mundo y, a la vista de los resultados, al mundo le gustó lo que hacen. Sobre todo a las generaciones más jóvenes, que siguen al grupo y también a cada una de las cantantes, que enamoraron a la audiencia con su naturalidad.

Lo demás lo hicieron las coreografías de los vídeos cortos, una estética marcada y el perenne fenómeno fan, que sigue funcionando igual que siempre. Miles de jóvenes siguen las canciones, movimientos, lentejuelas, flecos y ritmos de orquesta de Nueva Línea. Eso sí, ahora sin discográficas ni grandes campañas de marketing detrás. Solo una orquesta de pueblo que tenía mucho recorrido por delante y le ha llegado por fin gracias, simplemente, a la aclamación del público.

En su repertorio se puede escuchar cumbia, tecno-merengue, reggaeton, bachata, poplatino o salsa, algo común a tantas otras orquestas y grupos. Pero en sus arreglos y puesta en escena algo ha dado con la tecla del éxito y al otro lado de las redes, lo han recompensado.