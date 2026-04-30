El entrenador del CD Tenerife, Álvaro Cervera, cree que su equipo debe afrontar el duelo de este viernes contra el Barakaldo pensando que «hay que ganar para ascender»

El entrenador del CD Tenerife, Álvaro Cervera, cree que su equipo debe afrontar el duelo de mañana contra el Barakaldo pensando que «hay que ganar para ascender», independientemente del resultado que obtenga el Celta Fortuna, que los blanquiazules conocerán antes de saltar al césped.

Álvaro Cervera (i) junto a su segundo entrenador, Roberto Perera, en un entrenamiento en el Heliodoro Rodríguez López / CD Tenerife

Cervera ha recalcado en rueda de prensa que aunque seguro que estarán pendientes de lo que haga el filial celeste, la mentalidad no cambiará, y si aquellos empatan «no saldremos a empatar. Vamos a hacer el mismo partido e intentar ganar», ha aseverado.

Afición acompañando al equipo

Preguntado por el gran ambiente que se vivirá en las gradas y en los aledaños del Heliodoro en las horas previas y si esto puede generar ansiedad en sus pupilos, ha afirmado que colectivamente «tener a tu gente al lado y apoyando viene bien».

Luego, a nivel particular hay quien puede llevar mejor o peor la presión, pero ahí poco puede hacer.

Ha explicado que ha intentado llevar la semana de trabajo con «la mayor normalidad posible«, como si fuera un partido más, analizando las cosas que están haciendo bien y las que hay que corregir, y con la mentalidad de que si no se consigue el ascenso, «el siguiente, y si no, el siguiente del siguiente».

Podría ser el quinto ascenso de Álvaro Cervera

«Que no me hablen de lo que va a pasar después, de las entradas… Normalidad, porque he vivido situaciones parecidas y cuanto más empeño pones parece que hay una fuerza que tira para atrás», ha explicado un entrenador que, con éste, podría firmar su quinto ascenso.

Cervera ha confirmado que podrá alinear finalmente a César pero no podrá contar con los servicios de Aitor Sanz, sancionado, ni Alassan, Nacho, ya en la parte final de su recuperación, ni Agüero, ante un Barakaldo que particularmente le «gusta mucho».

Ha destacado que es un equipo «muy físico y muy vertical, que obliga mucho a los duelos uno contra uno», y que si pudiera elegir «me gustaría enfrentarme a otro» en este crucial duelo por el ascenso, «pero ha tocado éste y hay que intentar ganar».

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