Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este miércoles 8 de julio
Tal y como estaba previsto, los valores en el termómetro han registrado valores sofocantes en las medianías del sur de Tenerife, especialmente en Gran Canaria y en el interior de Fuerteventura y Lanzarote, aún queda este miércoles con altas temperaturas antes de que el episodio de calor comience a remitir.
Las próximas horas serán similares con un viento de componente norte que no dará, por ahora, para desplazar la masa de aire cálido que empezará a irse a partir del jueves de forma progresiva. De hecho, el fin de semana será mucho más húmedo.
Las temperaturas máximas este miércoles podrían llegar a los 40 grados en el interior sur de Gran Canaria y a los 38 en Fuerteventura y Lanzarote.
Por otro lado, en la provincia occidental, en principio, la previsión apunta a unos 34. No esperamos nubosidad como mucho por el norte a primeras y últimas horas ligera calima, de nuevo, poco importante.
La situación marítima permanecerá sin grandes cambios con olas de menos de 1 metro de altura tanto en las costas del norte como en las del sur.
Previsión por islas
El Hierro: Volverá el calor a las medianías, tanto es así que en Valverde el índice del termómetro irá de los 21 a los 33 grados, solo se verán algunas nubes dispersas en el norte.
La Palma: Las nubes bajas se limitarán al norte de madrugada y primeras horas, luego se disiparán. En el resto habrá sol y las temperaturas se moverán entre los 21 y los 30 grados.
La Gomera: Poca nubosidad, como mucho a primeras y últimas horas por el norte, en el resto habrá sol difuminado por la calima. Las temperaturas se moverán entre los 23 y los 30 grados.
Tenerife: En las medianías la temperatura podría superar los 34 grados. Se verá una fina capa de nubes en torno a los 400 metros, por la mañana en el norte, en el resto lucirá el sol.
Gran Canaria: Nubes bajas pegadas a la costa por el norte a primera y última hora, de resto sol y temperaturas de hasta 27 grados en la capital. Podrían llegar a los 40 en el interior sur.
Fuerteventura: Podrían llegar en el interior-sur a los 38 grados, bajarán el jueves. Las nubes volverán a posarse por la mañana en el norte y oeste, pero tenderán a reducirse enseguida.
Lanzarote: Nubes a primera hora por el norte y oeste que tenderán a despegarse de la costa. Las temperaturas variarán entre los 22 y los 34 grados en Arrecife. En el sur hará más calor.
La Graciosa: Las nubes de las primeras horas se irán retirando a lo largo de la mañana. El viento no será importante y las temperaturas serán altas aunque llevaderas en esta isla.