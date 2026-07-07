Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este miércoles 8 de julio

Tal y como estaba previsto, los valores en el termómetro han registrado valores sofocantes en las medianías del sur de Tenerife, especialmente en Gran Canaria y en el interior de Fuerteventura y Lanzarote, aún queda este miércoles con altas temperaturas antes de que el episodio de calor comience a remitir.

Mapa de la previsión meteorológica para este miércoles 8 de julio de 2026. Imagen de RTVC

Las próximas horas serán similares con un viento de componente norte que no dará, por ahora, para desplazar la masa de aire cálido que empezará a irse a partir del jueves de forma progresiva. De hecho, el fin de semana será mucho más húmedo.

Las temperaturas máximas este miércoles podrían llegar a los 40 grados en el interior sur de Gran Canaria y a los 38 en Fuerteventura y Lanzarote.

Por otro lado, en la provincia occidental, en principio, la previsión apunta a unos 34. No esperamos nubosidad como mucho por el norte a primeras y últimas horas ligera calima, de nuevo, poco importante.

La situación marítima permanecerá sin grandes cambios con olas de menos de 1 metro de altura tanto en las costas del norte como en las del sur.

Previsión por islas

El Hierro: Volverá el calor a las medianías, tanto es así que en Valverde el índice del termómetro irá de los 21 a los 33 grados, solo se verán algunas nubes dispersas en el norte.

La Palma: Las nubes bajas se limitarán al norte de madrugada y primeras horas, luego se disiparán. En el resto habrá sol y las temperaturas se moverán entre los 21 y los 30 grados.

La Gomera: Poca nubosidad, como mucho a primeras y últimas horas por el norte, en el resto habrá sol difuminado por la calima. Las temperaturas se moverán entre los 23 y los 30 grados.

Tenerife: En las medianías la temperatura podría superar los 34 grados. Se verá una fina capa de nubes en torno a los 400 metros, por la mañana en el norte, en el resto lucirá el sol.

Gran Canaria: Nubes bajas pegadas a la costa por el norte a primera y última hora, de resto sol y temperaturas de hasta 27 grados en la capital. Podrían llegar a los 40 en el interior sur.

Fuerteventura: Podrían llegar en el interior-sur a los 38 grados, bajarán el jueves. Las nubes volverán a posarse por la mañana en el norte y oeste, pero tenderán a reducirse enseguida.

Lanzarote: Nubes a primera hora por el norte y oeste que tenderán a despegarse de la costa. Las temperaturas variarán entre los 22 y los 34 grados en Arrecife. En el sur hará más calor.

La Graciosa: Las nubes de las primeras horas se irán retirando a lo largo de la mañana. El viento no será importante y las temperaturas serán altas aunque llevaderas en esta isla.