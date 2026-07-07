El Gobierno aprueba un techo de gasto récord de 226.032 millones de euros para 2027

Esta cifra supone un 6,6 % más que el gasto nacional de este año y un máximo histórico

El Consejo de Ministros aprobó este martes un límite de gasto no financiero o techo de gasto para 2027 de 226.032 millones de euros, un 6,6 % más que el gasto nacional de este año y un máximo histórico.

El Ministerio de Hacienda precisó que si en la comparación se incluyen los fondos europeos del Plan de Recuperación, que en 2026 ascienden a 4.151 millones de euros, el techo de gasto aumentaría un 4,6 %.

El Consejo de Ministros aprobó también la senda de estabilidad (déficit, deuda y regla de gasto) para el periodo 2027-2029, dos piezas claves que constituyen la base sobre la que se construirán los futuros presupuestos de 2027, que serán «ambiciosos en lo social y responsables en lo fiscal», ha afirmado el ministro de Hacienda, Arcadi España, en la rueda de prensa posterior al Consejo.

Este martes se da «un paso fundamental para los presupuestos de 2027», subrayó el ministro, que defendió que este techo de gasto récord permitirá «blindar» el Estado del bienestar y cumplir con los compromisos fiscales.