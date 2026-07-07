El presupuesto base de licitación para esta obra es de 174,7 millones de euros

El proyecto que prevé reformar y ampliar la capacidad del Estadio de Gran Canaria cara al Mundial de 2030, en el que será una de las sedes oficiales, ha sufrido un revés después de quedar desierta la licitación de la obra, cuyo plazo para presentar ofertas concluía este martes.

Revés para el Mundial 2030: desierta la licitación de la reforma del Estadio de Gran Canaria. Imagen de archivo del Cabildo de Gran Canaria

Según confirmaron a EFE fuentes del Instituto Insular de Deportes, el organismo promotor de la licitación, ninguna empresa ha presentado oferta para este gran proyecto, que cuenta con un presupuesto base de licitación de 174,7 millones de euros.

En estos momentos, el Cabildo de Gran Canaria se encuentra analizando toda la documentación para afrontar los próximos pasos.

2029: Objetivo para concluir la obra

La ampliación y reforma del Estadio de Gran Canaria cuenta con un plazo de ejecución estimado de 36 meses -tres años-, que dejaría la finalización de los trabajos para el año 2029, en caso de que se iniciaran este mismo año. El Mundial se disputará durante el verano de 2030.

Sin embargo, las fuentes consultadas aseguraron que el 2029 se mantiene en el horizonte como fecha para concluir la obra, y que solventarán las cuestiones necesarias para que resulte de interés para las empresas.

El proyecto, que se sacó a concurso en la plataforma de contratación del sector público del Estado el pasado 3 de junio, contempla actuar sobre el Estadio de Gran Canaria, que actualmente cuenta con un aforo de 32.400 personas, para ampliar esa capacidad hasta los 41.854 espectadores.

La idea, además de ampliar su capacidad, es también dotarle de una mayor funcionalidad y de tecnología de última generación.

En todo caso, esto se trata de una actuación integral que pretendía trabajar sobre «estructura, envolvente, instalaciones, compartimentación y acabados, con un enfoque transversal en seguridad, accesibilidad universal, eficiencia energética, sostenibilidad o circularidad y operación inteligente».

El pliego de prescripciones técnicas del proyecto detalla que se incorporará una nueva cubierta de diseño singular tipo «rueda de bicicleta», una solución estructural ligera basada en sistemas cableados que permite mejorar la cobertura, la eficiencia constructiva y la imagen arquitectónica del recinto.

Más plazas de aparcamiento y nuevo equipamiento

La intervención se ha planificado para garantizar la continuidad parcial del uso del estadio durante el desarrollo de las obras, mediante una ejecución por fases que compatibiliza actividad deportiva y construcción.

En materia de movilidad, el proyecto reorganiza el sistema de aparcamientos, alcanzando un total de 597 plazas, con posibilidad de ampliación hasta 623, e incorpora la conexión funcional con un aparcamiento colindante de al menos 3.500 plazas destinado a grandes eventos.

Por último, el proyecto de reforma integral del recinto prevé incorporar medidas para su concepción como equipamiento multifuncional, así como para mejorar su sostenibilidad mediante el uso de energías renovables y soluciones de aerotermia y geotermia.