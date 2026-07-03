Comienzan las obras del Puerto de Tazacorte para reforzar la protección y operatividad

Clavijo presidió el acto de colocación de la primera piedra de esta obra que se ejecutará con un presupuesto de 6,25 millones de euros

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha presidido este viernes el acto de colocación de la primera piedra de las obras de ampliación del contradique del Puerto de Tazacorte, una actuación con un plazo de ejecución de doce meses que busca reforzar la protección y operatividad de la infraestructura.

El acto contó con la asistencia del consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad y presidente de Puertos Canarios, Pablo Rodríguez; la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto; el presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez; el alcalde de Tazacorte, David Ruiz; y el director gerente de Puertos Canarios, José Gilberto Moreno.

Varias ampliaciones desde su construcción

Durante la presentación técnica del proyecto, la ingeniera y directora de la obra, Natalia Casado, explicó que el Puerto de Tazacorte ha experimentado varias ampliaciones desde su construcción inicial en la década de 1970 como refugio pesquero destinado a dar servicio a la flota local y facilitar la exportación de productos agrícolas.

Posteriormente, la incidencia del oleaje del oeste y la acumulación de sedimentos procedentes del barranco de Las Angustias motivaron una primera ampliación en 2001, que transformó la instalación y permitió el desarrollo de usos deportivos y comerciales.

Casado recordó que en 2015 se ejecutó una segunda ampliación con la construcción del dique exterior, actuación en la que ya estaba previsto el contradique cuya ejecución comienza ahora y que no pudo materializarse entonces.

Unos 6 millones de euros para su ampliación

Las obras contemplan la prolongación del contradique mediante una estructura de aproximadamente 136 metros, distribuida en un tramo principal de 94 metros y otro perpendicular de 42 metros que cerrará parcialmente la bocana del puerto para reducir la agitación del oleaje en las dársenas interiores.

Por otro lado, se procederá a la demolición parcial del espigón existente para mantener unas condiciones adecuadas de maniobrabilidad tras el estrechamiento de la bocana que provocará el nuevo contradique.

Según explicó la directora de la obra, el cierre parcial de la bocana permitirá además proteger una segunda dársena de unos 30.000 metros cuadrados que hasta ahora ha permanecido prácticamente en desuso.

Aunque esta actuación no forma parte del proyecto actualmente en ejecución, señaló que en el futuro ese espacio podría albergar pantalanes flotantes que permitirían duplicar la capacidad del puerto con unos 250 nuevos atraques.

El Gobierno de Canarias cifra el importe de adjudicación de las obras en 6,25 millones de euros y destaca que la actuación reforzará la protección de la dársena frente a los temporales y consolidará el Puerto de Tazacorte “una infraestructura estratégica para La Palma, al servicio de la actividad pesquera, deportiva, recreativa y turística”.