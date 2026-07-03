La playa de Las Canteras acoge la VI Challenge Beach Volley Cup Isla de Gran Canaria con algunos de los 100 mejores jugadores del país y 10.000 € en premios del 9 al 12 de julio

El mejor vóley playa nacional regresa a Gran Canaria / MediaPress Global

La isla de Gran Canaria volverá a convertirse en epicentro del mejor vóley playa del país con la celebración de la sexta edición del Challenge Beach Volley Cup Isla de Gran Canaria, una de las citas más destacadas del Circuito Nacional de Vóley Playa, organizada por la Federación Canaria de Voleibol y que hoy se ha presentado de manera oficial en el Gran Canaria Arena. En un entorno privilegiado, la playa de Las Canteras, la prueba se desarrollará del 9 al 12 de julio con la presencia de los mejores jugadores del país.

Las Canteras, escenario único

Aridany Romero, consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria destacaba que “nuestra isla tiene todo lo necesario para capitalizar actividades de primera línea como este evento, gracias a la implicación de empresas del sector con capacidad para organizar grandes eventos; y también de las instituciones que entienden que este tipo de acontecimientos, además de ofrecer un gran espectáculo deportivo, generan economía y proyectan esa imagen de la isla que tanto se valora en el exterior y que nos posiciona como principal destino turístico”. Por ello “desde el Cabildo de Gran Canaria, a través del Instituto Insular de Deportes seguiremos apostando de manera decidida y con convencimiento por torneos como este, en un deporte en el que además ya empezamos a destacar con equipos capaces de ganar títulos nacionales tanto en categoría masculina como femenina”.

Para Ángel Sabroso, viceconsejero de la Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias aplaudía que con este evento “el mejor vóley playa de España se dé cita en las Canteras. Hay deportes que necesitan construir un escenario y nosotros tenemos la fortuna de contar con un escenario natural único.” Sabroso alababa además a “la federación, que está haciendo un trabajo extraordinario, con pruebas como ésta y con los extraordinarios resultados que acaban de obtener en el Campeonato de España de selecciones autonómicas, con el incremento de licencias y las numerosas pruebas que desarrolla durante todo el verano”.

Un evento consolidado

Carla Campoamor, concejala de la Actividad Física y Deportes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria destacaba que “consolidamos a Las Palmas de Gran Canaria como destino turístico deportivo, cada fin de semana durante todo el año acogemos deporte y eventos deportivos de todo tipo,” sin olvidar que en “voleibol, tanto en pista como en playa no dejamos de cosechar grandes resultados en las máximas categorías, fruto del trabajo de las federaciones canaria e insular. “

Ida Vega, directora de Marketing, Trade Marketing y Comunicación de Ahembo aseguraba que desde su marca “nos sentimos orgullosos de formar parte de un campeonato con el que compartimos los valores de frescura, trabajo en equipo y diversión compartida” y añadía que “al igual que los deportistas, también nosotros tratamos de superarnos año tras año,” prometiendo para esta edición interesantes novedades y sorpresas.

Por su parte Roberto Melián, presidente de la Federación Canaria de Voleibol garantizaba “que este año “contamos con mucho nivel deportivo de la mano de los deportistas inscritos y mucha diversión para el público en nuestra zona de animación,” en un evento “que mantendrá sus infraestructuras dos semanas más al ser el preludio de todos los campeonatos de Canarias en sus diferentes modalidades que se celebrarán a continuación”.

Cartel de lujo

Se trata de una de las únicas cuatro pruebas pertenecientes al Circuito Nacional que cuenta con tres estrellas, lo que augura el máximo nivel entre sus competidores y un espectáculo único. Con un centenar de deportistas inscritos, la competición del cuadro principal se desarrollará con 16 parejas en cada categoría, masculina y femenina y 10.000 € en premios.

Ya han confirmado su presencia Nazaret Florián y Carolina Fernández, pareja internacional que llega tras proclamarse campeonas del Torneo del Circuito Nacional de Vóley Playa en Lorca, Murcia, otra de las de las pruebas nacionales que ostenta tres estrellas y subcampeonas de la Copa de Su Majestad La Reina. Nazaret llega dispuesta a revalidar el título que ganó el pasado año en la isla.

También Pablo Pérez y Nathan Matos, campeones de la Copa del Rey de vóley-playa 2025, y campeones de la Challenge Beach Volley Cup Isla de Gran Canaria 2025. A destacar la presencia del jugador canario Óscar Jiménez, campeón en la prueba de Lorca, que hará dupla con el mallorquín Llorenç Truyols.

Ya está todo listo

Ya desde el jueves 2 de julio el público podrá disfrutar de los encuentros del torneo de clasificación. El viernes llegan los partidos del cuadro principal, todo un espectáculo en vivo con los mejores jugadores del país en una disciplina que promete pura emoción. El domingo 12 de julio será el turno de semifinales y finales en cada una de las dos categorías.

De forma paralela a la competición el VI Challenge Beach Volley Cup Isla de Gran Canaria ofrecerá además zona de animación, juegos, sorteos, actividades de playa y música en directo y ambiente festivo, la mejor excusa para disfrutar de toda la emoción del mejor vóley playa en directo en el mejor de los ambientes. Partidos y animación con entrada gratuita hasta completar aforo.